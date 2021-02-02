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برلمان

لاستيعاب التوسعات المستقبلية.. وزيرة الصناعة للنواب: 250 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بالروبيكي

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:13 م
وزيرة الصناعة
وزيرة الصناعة
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير صناعة الجلود بكافة حلقاتها التصنيعية من الدباغة وحتى المنتج تام الصنع أو ما يعرف بالمصنوعات الجلدية وذلك بهدف الارتقاء بجودة وتنافسية المنتجات المصنعة محليًا وزيادة قيمتها المضافة ومن ثم زيادة معدلات التصدير.

وقالت نيفين جامع، خلال استعراضها خطة عمل الوزارة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكي تمثل نقطة انطلاق لتطوير هذه الصناعة الواعدة والتي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لتكون محور ارتكاز لصناعة الجلود اقليميًا ودوليًا، مشيرةً في هذا الاطار الى انه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع مدينة الجلود بالروبيكي باجمالى 213 وحدة انتاجية وتسكينها بالكامل  لعدد 195 مستثمرا على مساحة 176 فدانا.

وأضافت جامع أنه تم ايضًا الانتهاء من تخطيط 40 فدانا بالمرحلة الثانية من المشروع  لاستكمال المستحقين من مصانع الغراء والدباغة حيث تصل مساحة مخطط مصانع الغراء نحو 23000 م2 على مسطح مساحة 18 فدانا لعدد 41 مصنعا لعدد (49) مستثمر، فيما تصل مساحة مخطط مصانع الدباغة نحو 34000 م2 على مسطح 22 فدانا تحتوي على  96 مصنعا لعدد 101 مستثمر وجارٍ اتخاذ إجراءات الطرح.

واوضحت انه تم ايضًا اعتماد 250 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بالمدينة لاستيعاب التوسعات المستقبلية، فضلًا عن استكمال تركيب منظومة عدادات المياه بالكامل وعددها (208) عداد. 

ولفتت الوزيرة إلى أنه تم استقطاع مساحة 73 فدانا من مساحة المرحلة الثالثة من المدينة لإقامة 100 مصنع إتساقًا مع توجيهات رئيس الجمهورية بهدف توفير منتجات الجلود تامة الصنع بما يخدم السوق المحلي ويحد من تصدير الجلود الخام خلال الفترة المقبلة، بإجمالي تكلفة تقديرية تقدر بنحو 2.9 مليار جنيه تشمل ( إقامة المصانع  - الوحدات الإنتاجية ذات الصلة بالصناعات المغذية لصناعة الجلود -  وأعمال الترفيق)، وقد بلغ إجمالي نسبة الإنـجاز في الإنشاءات نحو 35% حتي الآن.

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