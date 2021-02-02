أول من اخترع الراديو.. حصل على جائزة نوبل في الفيزياء.. تعرف على قصة حياة "ماركوني" وكيف نشأ

ساهم في اكتشاف الموجات الكهرومغناطيسية ويعد أول مختراع للراديو، كما حصل على جائزة نوبل للفيزياء عام 1909، ولد "غوليلمو ماركوني" يوم 25 أبريل من عام1874م في مدينة "بولونيا" بإيطاليا، وهو أول من أرسل واستقبل الإشارات الإشعاعية بنجاح على مسافات مختلفة ، حيث قام بإرسال إشارات عبر المحيط الأطلسي عام 1901م، وقد ساعد ذلك السفن الحربية على طلب المساعدة بسرعة، كما قام بتطوير استخدام الموجات القصيرة والموجات القصيرة جدا وفي السنوات الأخيرة من حياته.





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تعلم " ماركوني" في بيته ، وعندما بلغ العشرين من عمره قرأ تجارب هنيريش هرتس التي قام بها قبل ذلك بسنوات، وقد أثبتت هذه التجارب وجود موجات كهرومغناطيسية غير مرئية، وتتحرك في الهواء بسرعة الضوء وقد سلم ماركوني بأن هذه الموجات يمكن استخدامها في إرسال إشارات صوتية إلى مسافات بعيدة دون الحاجة إلى أسلاك مما يسهل عملية الاتصال بدلا من التلغراف والذي كان يأخذ وقتا وجهدا كبيرا، حيث أرسل رسائل إلى السفن من المحيط عن طريق هذه الموجات.





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كما تمكن في عام 1901 من صنع أول جهاز استقبال راديو لاسلكي واستقبل بنجاح رسالة عبر الأثير ، وطور جهاز الاستقبال هذا حيث أنشأ محطة لاسلكية في منزله سنة 1901 ليكون بمثابة حلقة وصل بين بولدو في كورنوال وكلفدن في مقاطعة جلوي. وفي يوم 12 ديسمبر من نفس العام قام باستخدام هوائي بارتفاع 500 قدم ومدعوم بطائرة ورقية للاستقبال ، حيث تم استلام الرسالة في سجنال هيل في سانت جونز نيوفنلند بكندا ، وقد كانت الاشارات المرسلة من محطة الشركة الجديدة ذات طاقة عالية في بولدو بكورنوال، وكانت المسافة بين النقطتين حوالي 3,500 كيلومتر مما بشر بتقدم علمي ضخم.





بدأت أهمية هذا الأختراع تتبلور عام 1909 عندما غرقت السفينة "فيكتوريا" واستطاعت الرسائل اللاسلكية أن تنقذ عددًا من ركابها فقد أستخدمت في طلب النجدة من السفن المجاورة وفي نفس العام حصل ماركوني على جائزة نوبل، وفي السنة التالية نجح في أن يبعث برسائل لاسلكية بين أيرلندا والأرجنتين أي عبر مسافة ستة ألاف ميل ، وهذه الرسائل قد انتقلت بطريقة "مورس" أي نقطة وشرطة وكان ماركوني يتصور أنه يمكن نقل الصوت أيضًا عبر هذه المسافات الهائلة ، لكن ذلك لم يتحقق إلا عام 1915م.





ولم يعرف العالم الإذاعة على نطاق تجاري واسع إلا عام 1920وعليه يمكن إطلاق اسم التلغراف أيضًا على اختراع ماركوني ، وقام "ماركوني" في السنوات الأخيرة من حياته بتصوير استخدام الموجات القصيرة والموجات القصيرة جدًا حتى توفي في روما عام 1937م .