نيفين جامع أمام النواب: جهاز تنمية المشروعات يدعم مشروعات المرأة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، في بيانها أمام مجلس النواب، إنه وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالعمل على النهوض بالمشروعات التنموية وخاصة مشروعات المرأة، فقد اهتم الجهاز بمكون التمكين الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، وبالدور التنموى فى دعم وتمكين ومساندة المرأة وتنمية قدراتها وحصولها على المهارات اللازمة لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وزيادة المردود الاقتصادي لتلك المشروعات.





وأشارت نيفين جامع إلى أنه انعكاسا للدعم المقدم من القيادة السياسية ونتيجة للجهود المتواصلة لجهاز تنمية المشروعات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز للنهوض بالمرأة المصرية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا وتمكينها من خلال دعم وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فقد حصل جهاز تنمية المشروعات على شهادة خاتم النوع الاجتماعـــــــــــي (Gender seal) وهو بمثابة شهادة عالمية تمنح للمؤسسات العامة التي تعمل على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وذلك من خلال دمج سياسات النوع الاجتماعي في جميع السياسات الداخلية وفي تنفيذ جميع المشروعات ويعتبر الجهاز أول جهة في مصر والمنطقة العربية تحصل على ختم المساواة بين الجنسين .