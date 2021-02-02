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أخبار العالم

أين العدالة.. عراك بالأيدي في مؤتمر لحزب أردوغان.. شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 05:50 م
عراك بالأيدي داخل
عراك بالأيدي داخل حزب أردوغان
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شيماء مصطفى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر مجموعة من المشاركين في مؤتمر انتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، وهم يشتبكون بالأيدي بسبب استبعاد أحد أعضاء الحزب من القائمة.

وقالت صحيفة "زمان" التركية، إن المؤتمر الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، في منطقة أفجيلار بإسطنبول، شهد عراكا بالأيدي بسبب تقديم قائمتين مختلفتين لانتخاب الفريق الإداري المحلي لشعبة الحزب بالمنطقة.

وأضافت أن العراك بالأيدي واللكمات تزايد بعدما لم يسمح لأحد الأطراف بتقديم قائمته الخاصة بالأسماء المرشحة للوظائف الإدارية في شعبة الحزب الحاكم.

ومن جانبه، قال المحامي سيبرايل أكباش العضو الذي مُنع من الانضمام إلى قائمة المرشحين: "حزب العدالة والتنمية يتحدث عن الديمقراطية، ويتحدث عن العدالة، لذا يجب أن يسمح لأعضائه بالمنافسة بطريقة ديمقراطية".

فيما نشر الصحفي التركي أحمد أرميش، مقطع الفيديو على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: "شاهدت ما حدث في مؤتمر لحزب العدالة والتنمية في منطقة أفجيلار، لقد حزنت كثيرا، هل هناك أمور لا تسير على ما يرام في الحزب الحاكم؟ هل الرئيس رجب طيب أردوغان على علم بما يحدث؟ متى وصل حزب العدالة والتنمية إلى مثل هذه الحالة يا ترى؟".
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