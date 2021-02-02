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رياضة

65 دقيقة.. الزمالك يضغط والمحلة يحافظ على نظافة شباكه

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:29 م
لقاء الزمالك وغزل
لقاء الزمالك وغزل المحلة
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حسام الحارتي
انتهت أحداث 65 دقيقة من المباراة التي التي تجمع بين فريقي الزمالك وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف.

وبدأت أحداث الشوط الثاني من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الزمالك دون تشكيل خطورة علي مرمي غزل المحلة .

وحاول الزمالك إحراز أولي أهدافه في اللقاء واختراق الخط الدفاعي لغزل المحلة ولكن لم بحالفهم الحظ حتى الآن .

وانتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي الزمالك وغزل المحلة بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز .

بدأت المباراة بضغط قوي من قبل لاعبي المحلة  واستطاع الوصول إلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك مرتين لكن دون تشكيل خطر.

وشن الزمالك أولى هجماته على غزل المحلة في الدقيقة 11 ، من تمرير من أوباما لـ ابو الفتوح الذي فشل في استلامتها لتخرج ضربة مرمى.

وسد ساسي كرة من مسابقة  بعيد ة في الدقيقة 14، كادت تخدع حارس المحلة لكنها أمسك بها في النهاية.

وتعرض عبد الغنى للإصابة بعد التحام شديد مع لاعب غزل المحلة ليلجأ جايمي باتشيكو إلي تغيير اضطراري في أول 26 دقيقة من المباراة.

وحاول الزمالك إحراز أولي أهجافه في اللقاء واختراق الخط الدفاعي لغزل المحلة ولكن لم بحالفهم الحظ .


وبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى : محمد أبو جبل 

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام 

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي 

خط الهجوم: يوسف أوباما

بينما بدا غزل المحلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : عمرو شعبان  
خط الدفاع : فتحي مبروك – أحمد عيد - محمد فتح الله – يحيى حامد
خط الوسط : أحمد اباظة – أشرف السيد – خالد رسلان – عبده يحيى –  هشام عادل
خط الهجوم: إسلام فؤاد
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