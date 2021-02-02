65 دقيقة.. الزمالك يضغط والمحلة يحافظ على نظافة شباكه

انتهت أحداث 65 دقيقة من المباراة التي التي تجمع بين فريقي الزمالك وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري المصري الممتاز بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف.





وبدأت أحداث الشوط الثاني من المباراة بضغط هجومي من قبل لاعبي الزمالك دون تشكيل خطورة علي مرمي غزل المحلة .





وحاول الزمالك إحراز أولي أهدافه في اللقاء واختراق الخط الدفاعي لغزل المحلة ولكن لم بحالفهم الحظ حتى الآن .



