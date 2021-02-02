بعد زيادة الأسعار.. تعرف على مواصفات الثنائي شيري تيجو 3 و7 موديل 2021

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا لاسعار بعض من اصدارات السيارات، ومن العلامات التجارية المشاركة بقائمة الزيادات السعرية، تأتي شركة شيري الصينية بتغييرات سعرية جديدة، لتشمل عائلة "تيجو" الشهيرة و من بينهما شيري تيجو 3 و قرينتها الكبرى تيجو 7 موديل 2021.









- شيري تيجو 3 موديل 2021





تستمد شيري تيجو 3 موديل 2021 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي، قادر على انتاج قوة 126 حصان، وعزم أقصى للدوران 160 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، بينما تقدر نسبة استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.7 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تصل إلى 100 كم.





وحصلت شيري تيجو 3 موديل 2021 على حزمة متطورة من وسائل الأمن والسلامة والتي تضمنت، منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD الخاص بالفرامل، ومرايات جانبية كهربائية، ومستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية لسهولة الاصطفاف.





إلى جانب مقصورة داخلية مزودة بالعديد من أنظمة التحكم و الرفاهية، مثل مقود حركة متعدد الوظائف، و فتحة سقف كهربائية، و تكييف هواء، و تتوسط قمرة القيادة شاشة ملونة تعمل باللمس بلغ قياسها 8 بوصة.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 3 موديل 2021 بقيمة قدرها 242.900 ألف جنيه.









- شيري تيجو 7 موديل 2021





زودت شيري تيجو 7 موديل 2021 بمحرك رباعي الاسطوانات،بسعة 1500 سي سي "تيربو" ، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 145 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة اوتوماتيكي الاداء طراز DCT مكون من 6 سرعات، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات تقدر بـ 100 كم.





و تتمتع السيارة بالعديد من وسائل الامن والسلامة والتي تشمل، انظمة الوسائد الهوائية AIRBAGS، ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ، وبرنامج التوزيع الالكتروني، ونظامي صعود الشواهق وخوض المنحدرات DBC و HAC، بالاضافة إلى مستشعرات ركن مدعومة بكاميرا خلفية، و مرايات جانبية كهربائية.





كما حصلت على عدة تجهيزات داخلية مثل، شاشة لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط بلغ قياسها 9 بوصة، و عدد 4 مكبرات صوت، و بلوتوث، و مقود حركة مزود بالعديد من أنظمة التحكم و الرفاهية، بالاضفاة إلى فتحة سقف كهربائية، و رز تفعيل و ايقاف المحرك للفئة الأعلى تجهيزًا.





ويبلغ السعر الرسمي للسيارة شيري تيجو 7 2021 :

الفئة الاولى اتوماتيك موديل BASELINE 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 281 الف جنيه

الفئة الثانية كاملة التجهيزات اتوماتيك موديل HIGHLINE 2021 محرك 1500 CC تيربو بسعر 305 الف جنيه