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رياضة

أرقام ثلاثي الإسماعيلي بقميص سموحة قبل المواجهة المرتقبة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 06:55 م
صدى البلد
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نانسي القاضي
لعب ثلاثى الإسماعيلى محمد صبحى “قائد الفريق” والناميبى شيلونجو وأحمد مصطفى بقميص فريق سموحة من قبل.

ونستعرض أرقام الثلاثى قبل المواجهة التى ستجمع الفريقين غدا الأربعاء ، فى عاشر جولات مسابقة الدورى الممتاز.

-محمد صبحى لعب بقميص سموحة .. 17 مباراة فى الدورى العام ولم يشارك فى كأس مصر أو دورى أبطال أفريقيا بواقع 1530 دقيقة ، منى مرماه 22 هدفًا وحقق كلين شيت فى 4 لقاءات.

- وشارك شيلونجو مع الفريق السكندرى فى 13 مباراة ” 12 فى الدورى العام ومواجهة وحيدة فى كأس مصر ” بواقع 864 دقيقة سجل 4 أهداف وصنع هدفًا ، فهو اللاعب الوحيد الذى سجل بقميص الفريقين.

-أحمد مصطفى خاض 7 مباريات فى الدورى العام بواقع 341 دقيقة ولم يسجل.

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