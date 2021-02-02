رسميا.. مارسيليا يعلن إقالة فيلاش بواش من منصبه





أعلن نادي مارسيليا في بيان رسمي، مساء اليوم الثلاثاء، إقالة مديره الفني أندريه فيلاش بواش.









وعرض بواش استقالته لإدارة مارسيليا صباح اليوم، قبل أن تعلن إدارة النادي إقالته في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء.









وقال مارسيليا في بيان رسمي، أن قرار إقالة بواش جاء نظرا لتكراره بسبب تكرار التصرفات والمواقف التي تضر بشكل خطير بالمؤسسة وموظفيها.









وأضاف البيان أن التعليقات التي أدلي بها اليوم بواش في مؤتمر صحفي على وجه الخصوص حول بابلو لونجوريا المدير الرياضي للنادي، غير مقبولة، لا يمكن التشكيك في عمله الاستثنائي، وأنه سيتم فرض عقوبات محتملة على فيلاش بواش بعد الإجراءات التأديبية.









وكان بواش قد قال في تصريحات له اليوم، أنه تقدم باستقالته بعدما تحكم مارسيليا في سوق الانتقالات لمدة عامين دون فائدة.









ويتواجد مارسيليا في المرتبة التاسعة بجدول ترتيب الدوري الفرنسي، وبرصيده 32 نقطة ويبعد بفارق 16 نقطة عن صاحب الصدارة باريس سان جيرمان.