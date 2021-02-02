ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس بداية من الأربعاء

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:01 م
امطار غزيرة
امطار غزيرة
Advertisements
عادل نصار
كشفت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه بداية من يوم الأربعاء المقبل سيبدأ هطول الأمطار على بعض محافظات الجمهورية وتبدأ في السواحل الغربية والسلوم وتكون أمطار رعدية.

وتابعت أن من الغد تبدأ امطار على غرب البلاد وتمتد لمحافظة الإسكندرية ليلا، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ستشهد أمطار رعدية، مستدركة أن طابا و سيناء ستشهد أمطار غزيرة ورعدية.
 
وأكملت أن مستمرة الأربعاء والخميس والقاهرة بداية من الخميس والجمعة تصلها الأمطار، والأمطار هتمطر في كل محافظات مصر بداية من ليل الخميس وحتى الجمعة ومع الأمطار سيكون هناك رياح قوية.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أمطار غزيرة ورعدية.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الثلاثة أيام القادمة .. فيديو

الأرصاد الجوية تكشف حقيقة إلغاء مباراة النهائي بين الأهلي والزمالك..فيديو

لمدة 48 ساعة.. الأرصاد: أمطار غزيرة ومتواصلة على 4 محافظات ..فيديو

"متواصلة لمدة يومين".. مركز التنبؤات الجوية: هذه أماكن سقوط أمطار غزيرة.. فيديو

بعد تحذيرات الأرصاد.. أمطار غزيرة على الإسكندرية ورفع حالة الطوارئ.. وتجهيز السيارات لسحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع مطروح

ليست أمطارا غزيرة فقط.. الأرصاد توضح ما يفعله الطقس السييء بالمحافظات خلال 72 ساعة.. فيديو

ترشيحاتنا

الفلوس حتعملك إيه؟ شادي محمد يفتح النار على رمضان صبحي

بعد زيادة الأسعار.. تعرف على مواصفات الثنائي شيري تيجو 3 و7 موديل 2021

إصابة دموية لـ محمد عبد الغني خلال مواجهة الزمالك وغزل المحلة

كورونا تعود.. إجراءات سعودية جديدة لمواجهة الفيروس

لن تتوقع.. سر وضع الماء عند طهي البيض المخفوق

صدمة للعلماء .. فشل جميع أدوية كورونا أمام متغيرات الفيروس

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. مقارنة بين إم جي 5 و شيري أريزو 5 موديل 2021

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع

بروتون تعلن عن أسعار إكسورا موديل 2020 الجديدة فى مصر