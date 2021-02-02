أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس بداية من الأربعاء

كشفت الدكتور إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.





وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنه بداية من يوم الأربعاء المقبل سيبدأ هطول الأمطار على بعض محافظات الجمهورية وتبدأ في السواحل الغربية والسلوم وتكون أمطار رعدية.





وتابعت أن من الغد تبدأ امطار على غرب البلاد وتمتد لمحافظة الإسكندرية ليلا، وسلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ستشهد أمطار رعدية، مستدركة أن طابا و سيناء ستشهد أمطار غزيرة ورعدية.

وأكملت أن مستمرة الأربعاء والخميس والقاهرة بداية من الخميس والجمعة تصلها الأمطار، والأمطار هتمطر في كل محافظات مصر بداية من ليل الخميس وحتى الجمعة ومع الأمطار سيكون هناك رياح قوية.



