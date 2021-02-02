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رياضة

أول فوز في الدوري.. زعيم الفلاحين يهزم الزمالك بـ ثنائية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:09 م
لقاء الزمالك وغزل
لقاء الزمالك وغزل المحلة
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حسام الحارتي
تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أولى انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.

بدأت المباراة بضغط قوي من قبل لاعبي المحلة  واستطاع الوصول إلى مرمى محمد أبو جبل حارس الزمالك مرتين لكن دون تشكيل خطر.

وشن الزمالك أولى هجماته على غزل المحلة في الدقيقة 11 ، من تمرير من أوباما لـ ابو الفتوح الذي فشل في استلامتها لتخرج ضربة مرمى.

وسد ساسي كرة من مسابقة  بعيد ة في الدقيقة 14، كادت تخدع حارس المحلة لكنها أمسك بها في النهاية.

وتعرض عبد الغنى للإصابة بعد التحام شديد مع لاعب غزل المحلة ليلجأ جايمي باتشيكو إلي تغيير اضطراري في أول 26 دقيقة من المباراة.

وحاول الزمالك إحراز أولي أهجافه في اللقاء واختراق الخط الدفاعي لغزل المحلة ولكن لم يحالفهم الحظ .

وتمكن فرجاني ساسي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 69"، عبر رأسية قوية لتسكن شباك غزل المحلة.

وأحرز عبده يحيى هدف تعادل فريقه أمام نادي الزمالك من كرة عرضية تمكن من وضعها أقصى يمين محمد أبو جبل وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة " 95"، أحرز خالد الاخميمي هدف الفاو عقب استغلا الخطأ الدفاعي لنادي الزمالك 

وخاض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى : محمد أبو جبل 

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام 

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي 

خط الهجوم: يوسف أوباما

بينما بدا غزل المحلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : عمرو شعبان  
خط الدفاع : فتحي مبروك – أحمد عيد - محمد فتح الله – يحيى حامد
خط الوسط : أحمد اباظة – أشرف السيد – خالد رسلان – عبده يحيى –  هشام عادل
خط الهجوم: إسلام فؤاد
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