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محافظات

مليون و200 ألف .. غرامات المواطنين لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:13 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني
شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عملية إعدام 2700 شيشة بمشتملاتها تم التحفظ عليهم أثناء الحملات التي شنتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة خلال الفترة الماضية، في ضوء تنفيذ الإجراءات الإحترازية الأخيرة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد من انتشار جائحة كورونا.

وقال الشريف إن اجمالي قيمة الغرامات المتحصل عليها تجاه مخالفة الإجراءات الإحترازية بلغت مليون و200 ألف جنية وذلك في ظل الحملات المكبرة التي شنتها جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة كورونا خلال الفترة من 4 يناير 2021 وحتي الآن. 

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وأضاف أنه خلال تلك الحملات تم تحرير 4667 محضر للمنشآت والأفراد المخالفين، بالإضافة إلى فض 61 سوق مخالف، وإلغاء 53 فرح، وغلق 76 سنتر تعليمي مشيرًا إلى أنه جاري غلق السناتر الآخري المخالفة. 

وأكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية في ظل جائحة كورونا، ومستمرة في شن حملات متابعة تنفيذ تلك الإجراءات، محذرا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف وسيتم إنفاذ القانون والتعامل بكل حزم وقوة حفاظًا علي سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك بحضور اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والعميد محمد عابدين رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة. 
مليون و200 ألف .. غرامات المواطنين لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية
مليون و200 ألف .. غرامات المواطنين لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية
مليون و200 ألف .. غرامات المواطنين لمخالفة الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية
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