موجة سيول.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى

قررت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من غد الأربعاء 3 فبراير 2021 إلى الجمعة 5 فبراير 2021.





وذكرت المحافظة، في بيان اليوم، الثلاثاء، إلى وجود فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة.





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وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.