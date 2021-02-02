ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

موجة سيول.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 01:57 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
أحمد بسيوني
قررت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من غد الأربعاء 3 فبراير 2021 إلى الجمعة 5 فبراير 2021.

وذكرت المحافظة، في بيان اليوم، الثلاثاء، إلى وجود فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة.

اقرأ أيضًا:

وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وتسود مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل ومشمس، رغم وجود انخفاض نسبي في درجات الحرارة، ورياح متوسطة الشدة دون أمطار، في نهاية نوة الكرم.

وأعلنت المحافظة عن استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة المركزية ورفع حالة الاستعدادات القصوى ومتابعة الشكاوى وحلها وتلقي بلاغات المواطنين تحسبا للتقلبات الجوية للنوة الحالية.

وأعلن رئيس ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، عن استمرار فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة، مع وجود نشاط ملحوظ في حركة التداول والشحن وحركة السفن الصادرة والواردة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى للتعامل مع توقعات الأرصاد

سيول تزيد عن الطاقة الاستيعابية.. شاهد.. أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

في ثالث أيام الفيضة الكبرى.. سطوع أشعة الشمس واستقرار الأحوال الجوية بالإسكندرية.. شاهد

خامس أيام نوة الفيضة الكبرى.. استمرار حالة الطقس السيئ بالإسكندرية

سادس أيام نوة الفيضة الكبرى.. هطول أمطار غزيزة واستمرار الطقس السيئ بالإسكندرية

رغم الأمطار الغزيرة.. استمرار حركة العمل في ميناء الإسكندرية

ترشيحاتنا

ليفربول يعير مهاجمه إلى ساوثهامبتون حتى نهاية الموسم

أرادت ابتزازه بعلاقة غير شرعية.. حكم نهائي لمسؤولة بالشباب والرياضة

للحوامل وصغار الأمهات.. اقبضي وإنتي في البيت لمدة 3 أشهر

هل يجوز التبرع بالأدوية للمرضى واحتسابها من زكاة المال؟

انخفاض حرارة وأمطار ورياح.. الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقرة تبدأ غدا وحتى الجمعة

مدبولي يترأس اجتماع مجلس الوزراء اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة.. دراسة تحذر من وضع هذا الخضار في الثلاجة.. نصائح لاستعادة حاسة الشم.. ومواليد 3 أبراج يجدون حلولا لمشاكلهم سريعا

كاديلاك تطرح بلاكوينج CADILLAC BLACKWING CT5 V 2022 .. صور

من مسافة قريبة.. عدسة الكاميرا ترصد ظهور فهد أسود نادر في حديقة سفاري