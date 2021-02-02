موجة سيول.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى

قررت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة بداية من غد الأربعاء 3 فبراير 2021 إلى الجمعة 5 فبراير 2021.
وذكرت المحافظة، في بيان اليوم، الثلاثاء، إلى وجود فرصة لسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانًا، مصاحبة لانخفاض في درجات الحرارة على مناطق متفرقة من المحافظة.
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وأهابت المحافظة بالمواطنين توخي الحذر واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.
وتسود مدينة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل ومشمس، رغم وجود انخفاض نسبي في درجات الحرارة، ورياح متوسطة الشدة دون أمطار، في نهاية نوة الكرم.
وأعلنت المحافظة عن استمرار انعقاد غرفة عمليات المحافظة المركزية ورفع حالة الاستعدادات القصوى ومتابعة الشكاوى وحلها وتلقي بلاغات المواطنين تحسبا للتقلبات الجوية للنوة الحالية.
وأعلن رئيس ميناء الإسكندرية الربان طارق شاهين، عن استمرار فتح بوغازي الإسكندرية والدخيلة، مع وجود نشاط ملحوظ في حركة التداول والشحن وحركة السفن الصادرة والواردة.