لمزارعي الموز..ننشر أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال فبراير

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر فبراير تمثلت في:
اولا: أهم العمليات
1- استكمال التخلص من الاشجار المصابة بتورد القمة و التبرقش و الفحص الدوري كل فترة
2- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-فحص الاوراق لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن والبق الدقيقي و المكافحة الجيدة لهم
5-بداية زراعة العروة الجديدة ( العروة الربيعي ) من الشتلات في 20/2 حتي نهاية مارس
6-الاهتمام بنظافة النقاطات و الفلاتر و عدم زيادة كميات المياة حتي لا يؤدي الي اعفان التربة
7-جمع كل النواشف و الحشائش وناتج ازالة الاشجار المصابة و المريضة و الجافة خارج المزرعة و التخلص منها بالحرق او عمل كموبست منها عن طريق المكمورة
8-وضع السنادات بالنسبة للاشجار المثمرة او تعليق السوباطات في السلك و جمع السوباطات الناضجة
9-مكافحة الاشجار المصابة بالنيماتودا بعد جمع المحصول بمبيد مناسب والنسب المناسبة من المبيد
ثانيا : التسميد
ا- اشجار الموز التى تروى بالتنقيط للفدان
يتم الري بدون تسميد حتي 15/2 و في 20/2 يتم اعطاء دفعة تنشطية للجذور 4لتر حامض هيوميك / الفدان قبل البدء في البرنامج الفعلي الذي يبدء من اول مارس
ب- الرش الورقي (ملحوظة هامة جدا ) بعد جمع المحصول
يتم الرش الورقى ويتم كما ياتى200جم سلفات حديد + 200جم زنك مخلبى +200جم منجنيز مخلبى + 100جم سلفات نحاس +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء
رابعا : برنامج الري
ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري 3مرات في السبوع
شهر فبراير كمية المياة اللازمة لكل شجرة 30 لتر/ الشجرة
يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
ملحوظة لابد من الري الفوري بعد سقوط الامطارلضمان عدم تراكم الملح اسفل الاشجار و يؤدي الي تساقط الاوراق و الثمار عن طريق فصل الثمرة عن الشجرة عند منطقة الالتحام ( العنق)
رابعا: برنامج المكافحة
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
1- مكافحة الحشرات المتسببة لتورد القمة و التبرقش منها من الخوخ و من الموز و من القطن و التربس و الحشرات القشرية و البق الدقيقي لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1.5سم /لتر ماء