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أخبار البلد

لمزارعي الموز..ننشر أهم التوصيات الفنية الواجب مراعاتها خلال فبراير

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:21 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموز مراعاتها، خلال شهر فبراير تمثلت في:

اولا: أهم العمليات 
1- استكمال التخلص من الاشجار المصابة بتورد القمة و التبرقش و الفحص الدوري كل فترة
2- المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم  
3-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
4-فحص الاوراق لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة مثل المن  والبق الدقيقي و المكافحة الجيدة لهم
5-بداية زراعة العروة الجديدة ( العروة الربيعي ) من الشتلات في 20/2 حتي نهاية مارس
6-الاهتمام بنظافة النقاطات  و الفلاتر و عدم زيادة كميات المياة حتي لا يؤدي الي اعفان التربة
7-جمع كل النواشف و الحشائش وناتج ازالة الاشجار المصابة و المريضة و الجافة  خارج المزرعة و التخلص منها بالحرق او عمل كموبست منها عن طريق المكمورة
8-وضع السنادات بالنسبة للاشجار المثمرة او تعليق السوباطات في السلك و جمع السوباطات الناضجة   
9-مكافحة الاشجار المصابة بالنيماتودا بعد جمع المحصول بمبيد مناسب والنسب المناسبة من المبيد

ثانيا :  التسميد
ا- اشجار الموز التى تروى بالتنقيط للفدان
يتم الري بدون تسميد حتي 15/2  و في 20/2  يتم اعطاء دفعة تنشطية للجذور 4لتر  حامض هيوميك / الفدان قبل البدء في البرنامج الفعلي الذي يبدء من اول مارس
ب-  الرش الورقي  (ملحوظة هامة جدا ) بعد جمع المحصول
يتم الرش الورقى ويتم كما  ياتى200جم  سلفات حديد + 200جم زنك مخلبى +200جم  منجنيز مخلبى + 100جم سلفات نحاس  +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا ( لرفع كفائة الامتصاص) / 600 لتر ماء


رابعا : برنامج الري 
ملحوظة هامة هنا في هذا الشهر يتم الري 3مرات في السبوع

شهر فبراير  كمية المياة اللازمة لكل شجرة 30 لتر/ الشجرة 

يتم تقسيم الري إلي 3 دفعات في الاسبوع  بمعدل 1 ساعة في الرية ( 3 ساعات ري )
30 دقيقة ري بدون تسميد و 20 دقيقة ري بتسميد و 10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة
ملحوظة لابد من الري الفوري بعد سقوط الامطارلضمان عدم تراكم الملح اسفل الاشجار و يؤدي الي تساقط الاوراق و الثمار عن طريق فصل الثمرة عن الشجرة عند منطقة الالتحام ( العنق)


 رابعا: برنامج المكافحة 
مقاومة الامراض الفطرية و الحشرية و الحيوانية
 1- مكافحة الحشرات المتسببة لتورد القمة و التبرقش  منها  من الخوخ و من الموز و من القطن و التربس و  الحشرات القشرية و البق الدقيقي لمبادة بودر 12% بمعدل 25جم / 100 لتر ماء + زيت معدني 1.5سم /لتر ماء
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