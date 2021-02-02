ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الانتصار الأول منذ 34 عاما .. غزل المحلة يكتب تاريخا جديدا عقب هزيمة الزمالك

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:47 م
لقاء غزل المحلة والزمالك
لقاء غزل المحلة والزمالك
Advertisements
حسام الحارتي
تمكن فريق غزل المحلة من تحقيق أول انتصاراته بالدوري المصري بعد الفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 11.

تمكن فرجاني ساسي من إحراز هدف تقدم فريقه في الدقيقة " 69"، عبر رأسية قوية لتسكن شباك غزل المحلة.

وأحرز عبده يحيى هدف تعادل فريقه أمام نادي الزمالك من كرة عرضية تمكن من وضعها أقصى يمين محمد أبو جبل وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة " 95"، أحرز خالد الاخميمي هدف الفوز عقب استغلال الخطأ الدفاعي لنادي الزمالك.

وحقق غزل المحلة الانتصار الأول على نادي الزمالك داخل استاد غزل المحلة منذ 34 عاما ليكتب التاريخ من جديد عقب صعوده إلي صفوف الدوري المصري من جديد .

وخاض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:


حراسة المرمى : محمد أبو جبل 

خط الدفاع : أحمد فتوح - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام 

خط الوسط : طارق حامد - إمام عاشور - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي 

خط الهجوم: يوسف أوباما

بينما بدا غزل المحلة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى : عمرو شعبان  
خط الدفاع : فتحي مبروك – أحمد عيد - محمد فتح الله – يحيى حامد
خط الوسط : أحمد اباظة – أشرف السيد – خالد رسلان – عبده يحيى –  هشام عادل
خط الهجوم: إسلام فؤاد
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعادل السلبي يسيطر على أول ربع ساعة من مباراة الزمالك وغزل المحلة

إصابة دموية لـ محمد عبد الغني خلال مواجهة الزمالك وغزل المحلة

التعادل السلبي يسيطر على أحداث الشوط الأول بين المحلة والزمالك

65 دقيقة.. الزمالك يضغط والمحلة يحافظ على نظافة شباكه

بعد إهدار العديد من الفرص .. فرجاني ساسي يحرز الهدف الأول لـ الزمالك في شباك زعيم الفلاحين

زعيم الفلاحين يستذئب أمام الزمالك.. عبده يحيى يتعادل لـ فريقه بعد 5 دقائق من تقدم الملكي

ترشيحاتنا

إسماعيل يوسف: شتان بين أداء الزمالك أمام المقاصة والمحلة اليوم

قائد الانقلاب في ميانمار يخرج عن صمته: ما فعلناه كان حتميا

خاص.. شاهد أبرز النجوم في حفل زفاف لاعب الإسماعيلي والمنتخب الأوليمبي

أمطار رعدية.. الأرصاد تحذر المواطنين من حالة الطقس بداية من الأربعاء

حازم إمام يكشف عن رأيه في البديل الأنسب لـ مصطفى محمد ..فيديو

أمطار متوسطة وغزيرة.. الأرصاد الجوية: الخميس والجمعة ذروة عدم الاستقرار في الطقس.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. مقارنة بين إم جي 5 و شيري أريزو 5 موديل 2021

نشرة المرأة والصحة.. دراسة تكشف بخاخ أنف يقلل أعراض الإصابة بـ كورونا.. شاهد أجرأ إطلالات ميريهان حسين هذا الأسبوع

بروتون تعلن عن أسعار إكسورا موديل 2020 الجديدة فى مصر