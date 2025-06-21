حبيبي انت هنا في الساحل | شاهد كارين فهمي ملكة جمال مصر برفقة محمد صلاح

شاركت كارين فهمي، ملكة جمال مصر، متابعيها على حسابها الخاص بموقع إنستجرام صورتها مع النجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

وعلقت كارين على صورتها معه قائلة: “حبيبي انت هنا في الساحل، بس المرة دي مش أي حد، دا مو صلاح، أسطورة مصر في قلب الساحل الشمالي”.

وفي نفس السياق، ينافس الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول، على جائزة جديدة بعد موسم استثنائي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

وتصدر محمد صلاح قائمة مختصرة تضم ستة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليغ" من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين.

ولعب صلاح دورا أساسيا في فوز ليفربول بلقب الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 29 هدفاً و18 تمريرة حاسمة.