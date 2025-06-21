وزير الشباب والرياضة يتفقد الأعمال الإنشائية بنادي الهرم الرياضي

في إطار جولاته الميدانية لمتابعة تطوير المنشآت الشبابية والرياضية، تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، الأعمال الإنشائية الجارية بنادي الهرم الرياضي الإجتماعي بمحافظة الجيزة، للوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة سير العمل على أرض الواقع.

شملت الجولة تفقد الملعب الرئيسي، ومناطق الخدمات، حيث استمع وزير الشباب والرياضة إلى شرح تفصيلي من القائمين على التنفيذ حول نسب الإنجاز، والمخطط الزمني للانتهاء من المشروعات الإنشائية والتطويرية بالنادي.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، خلال الجولة، أن الوزارة تسير وفق خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم قطاعي الشباب والرياضة وتوفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة.

وأضاف وزير الرياضة: "نعمل على تهيئة أندية ومراكز شباب تواكب طموحات الشباب وتلبّي احتياجات المجتمع المحلي، ونادي الهرم يُعد من المؤسسات الرياضية المهمة بالجيزة، ونسعى لتحويله إلى نموذج متكامل يُقدم خدمات رياضية واجتماعية وثقافية متطورة".

ووجّه الدكتور أشرف صبحي بسرعة إنجاز الأعمال وفق المواصفات الفنية والهندسية المعتمدة، ومراعاة الجودة في كافة مراحل التنفيذ، مع متابعة دورية لمعدلات التقدم لضمان تسليم المنشآت في التوقيتات المحددة.