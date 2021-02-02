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حوادث

جنايات المنيا : الإعدام والمؤبد لمتهمين بذبح 3 أطفال انتقاما من والدهم

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:00 م
محكمة
محكمة
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ايمن رياض
أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما بمعاقبة متهم بالإعدام شنقا، وآخر بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل 3 أطفال أشقاء في يوليو 2012 مستخدمين سلاحا أبيض بقصد الانتقام من والدهم.

تضمن حكم هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد المليجي، وعضوية المستشارين ضياء بدر الدين، وهشام إبراهيم، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، وعلي حسن، إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

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ترجع أحداث القضية رقم 10950 لسنة 2012، جنايات مطاي، والمقيدة برقم 1754 شمال المنيا، أنه في 8 يوليو 2012، قام المتهم الأول بمعاونة المتهم الثاني، بالتسلق فوق سطح منزل المجني عليهم بغية الانتقام من والدهم، ونظرا لعدم وجوده قام الأول بذبح الأبناء الثلاثة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهما للنيابة العامة، التي قررت إحالتهما للمحاكمة الجنائية.
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