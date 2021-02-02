جنايات المنيا : الإعدام والمؤبد لمتهمين بذبح 3 أطفال انتقاما من والدهم

أصدرت محكمة جنايات المنيا حكما بمعاقبة متهم بالإعدام شنقا، وآخر بالسجن المؤبد، لاتهامهما بقتل 3 أطفال أشقاء في يوليو 2012 مستخدمين سلاحا أبيض بقصد الانتقام من والدهم.





تضمن حكم هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد المليجي، وعضوية المستشارين ضياء بدر الدين، وهشام إبراهيم، وأمانة سر محمد مصطفى هارون، وعلي حسن، إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.





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