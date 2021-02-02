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أخبار العالم

مصر والإمارات وأمريكا من بينها.. السعودية تحظر السفر مؤقتا من 20 دولة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 07:46 م
علم السعودية
علم السعودية
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شيماء مصطفى
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين وعائلاتهم مؤقتا للقادمين من 20 دولة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية إنه تقرر تعليق السماح بدخول غير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا إلى المملكة من 20 دولة.

وكشف المسؤول عن الدول وهي الأرجنتين، الإمارات العربية المتحدة، وألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإندونيسيا، وإيرلندا، وإيطاليا وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، والمملكة المتحدة، وتركيا، وجنوب أفريقيا، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، ولبنان ومصر والهند واليابان.

كما يشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ( 14 ) يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ ( 14 ) يومًا السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة 9 من مساء غد الأربعاء.
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