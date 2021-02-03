صدى البلد يحاور وافدة من دولة ليبيا.. زينب عيد: حققت أمنيتي بالدراسة في الأزهر وأعشق ملوخية المصريين ومناهج الأزهر فتحت مداركي وجعلتني أبحر في الدين.. فيديو

صدى البلد يحاور وافدة من دولة ليبيا تدرس في الأزهر

زينب عيد:

حققت أمنيتي بالدراسة في الأزهر وأعشق ملوخية المصريين

مناهج الأزهر فتحت مداركي وجعلتني أبحر في الدين

مصر من الدول العزيزة على قلبي وأحبها جدًا

الطلاب الوافدون يفتقدون في الأزهر إلى مكتبة كبيرة

استفدت كثيرًا من دورات منظمة خريجي الأزهر في حياتي الدينية والدنيوية





سلط موقع صدى البلد، بالتعاون مع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الضوء على الطلاب الوافدين ومعرفة رأيهم في الدورات التدريبية التي تنظم للطلاب الوافدين لحمايتهم من الفكر المتطرف، ومعرفة رأيهم في المناهج الأزهرية وكيف يقضون يومهم في مصر أثناء الدراسة بالأزهر الشريف.





وفي هذا الإطار، حاور موقع صدى البلد، الدكتورة زينب عيد، طالبة بمرحلة الدكتوراة بكلية التجارة قسم إدارة الأعمال في جامعة الأزهر، من دولة ليبيا الشقيقة.





إلى نص الحوار...





في البداية نود ان نعرف كيف التحقتي بالدراسة في الأزهر؟

كشفت الدكتورة زينب عيد، طالبة بمرحلة الدكتوراة بكلية التجارة قسم إدارة الأعمال في جامعة الأزهر، من دولة ليبيا الشقيقة، عن أنها كانت تتمنى الدراسة في الأزهر الشريف وبالفعل تحققت أمنيتها منوهة إلى أن الدراسة في الأزهر شرف لها.





وأضافت زينب عيد، في حوارها لـ صدى البلد، أنها التحقت بالأزهر من خلال الاتفاقية المبرمة بين الأزهر الشريف ودولة ليبيا، فتقدمت بالأوراق والشهادات وكنت من أوائل الطلبة التي نجحت في الاختبارات.





كيف تقضي يومك هنا في مصر؟

وأوضحت الطالبة الليبية، أنها تقضي يومها في مصر بداية من فترة الصباح حيث تصلي الصبح، وتتناول الإفطار وتقرأ وردها اليومي من القرآن، ثم تلتقي ببعض صديقاتها في السكن الطلابي ويتناقشن في بعض الأحاديث والأمور الدراسية والحياتية كما تقضي في يومها بعض الأمور والمصالح وتخصص كذلك بعضا من الوقت للترفيه وممارسة الرياضة.





ما هي أبرز العادات التي لفتت نظرك؟

وتحدثت زينب عيد، عن أبرز العادات المصرية التي لفتت نظرها، منوها أن مصر من الدول العزيزة على قلبي وأحبها جدا، فهناك أشياء كثيرة بها تزيد من محبتي لها، كمساعدة الناس وتقبل الآخر ومن يأتي إليها لا يشعر بأنه غريب فيها، وغيرها من الأمور التي يصعب حصرها





وحكت قصته مع الأمور المضحكة التي تعرضت لها هنا في مصر فقالت "كنت ذاهبة إلى مكان ما وركبت المترو ووجدت نفسي في اتجاه مختلف غير الذي متجه إليه تماما وعدت الطريق مرة أخرى.





هل تحبين الأكل المصري؟

وتابعت: ما يعجبني في الأكل المصري هو أكلة الملوخية فهي من أفضل الأكلات المصرية التي أحبها، ومن شدة حبي لها أصبحت أبدع في طبخها فقد أفوق المصريات في طبخها.





ما رأيك في المناهج الأزهرية؟

وقالت زينب عيد، إن المناهج الأزهرية تضيف لنا معلومات وثقافة دينية كثيرة فهي فتحت لنا مدارك كثيرة، وجلعتني أبحر في ديني أكثر، فمنهج الأزهر وسطي ويواجه التطرف، وغيرت كثيرا من تفكيري بعد دراستي فيه.





هل استفدتي من دورات المنظمة العالمية لخريجي الأزهر؟

وتابعت: نشكر كثيرا المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، فهي تدعم الطالب الوافد بالدورات والمعلومات، وتضيف له كثيرا في حياته، وتنظم دورات إعداد الأئمة والدعاة، ونتمنى أن تستمر هذه الدورات والفعاليات وتنتشر كثيرا، وأنا عن نفسي استفدت منها كثيرا في حياتي الدينية والدنيوية، فتعلمت كيفية التعامل مع الأحاديث وعدم الأخذ بظواهر النصوص.





ونوهت بأن الطلاب الوافدين يفتقدون في الأزهر إلى مكتبة كبيرة، منوهة أن الأزهر خطى هذه الخطوة وينشئ مكتبة كبيرة يستطيع الطلاب الوافدين أن ينهلوا منها علومهم ويستعينوا بها في أبحاثهم.