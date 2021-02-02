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محافظات

فرحة هستيرية لجماهير غزل المحلة بعد الفوز على نادي الزمالك ..شاهد

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:23 م
صدى البلد
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احمد علي
شهد محيط استاد غزل المحلة بمحافظة الغربية مساء اليوم افراح غامرة عمت ارجاء الملعب عقب تحقيق فريق غزل المحلة الانتصار الثاني وألحق الخساره الأولي لفريق نادي الزمالك بنتيجة 2_1 عقب مباراة ماراثونية .

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في ذات السياق احتشد المئات من جماهير النادي للتصفيق ومؤازرة فريق الفلاحين عقب تحقيق الإنتصار الثاني علي أحد أقطاب الكرة المصرية في سباق ماراثون الدوري العام. 

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية والدكتور احمد عمرو رئيس مجلس اداره شركة غزل المحلة قد انسحبوا من استكمال حضور فعاليات مباراة كره القدم بين فريقي الزمالك وغزل المحلة .

وجاء ذلك عقب هتاف جماهير الزمالك وغزل المحلة مما أدي إلي نشوب سلسله من المشادات الكلامية وتراشق بالألفاظ داخل المقصوره الرئيسية .

وانتقلت القيادات الأمنيه سعيا في احتواء الموقف وتمكن اللواء هيثم عطا حكمدار مركزي المحلة وسمنود من تهدئه الأجواء حفاظا علي صالح الجماهير وخروج المباراه في أجواء تتسم بالروح الرياضية .

واعربت جماهير غزل المحلة عن استياءها من شتم أهل المدينة علنا داخل مقصوره دون التدخل من الأمن .
فرحة هستيرية لجماهير غزل المحلة بعد الفوز على نادي الزمالك ..شاهد
فرحة هستيرية لجماهير غزل المحلة بعد الفوز على نادي الزمالك ..شاهد
فرحة هستيرية لجماهير غزل المحلة بعد الفوز على نادي الزمالك ..شاهد
فرحة هستيرية لجماهير غزل المحلة بعد الفوز على نادي الزمالك ..شاهد
فرحة هستيرية لجماهير غزل المحلة بعد الفوز على نادي الزمالك ..شاهد
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