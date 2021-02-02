مستشار الرئيس للصحة: أي لقاح يدخل مصر يخضع لمعايير دقيقة.. والفاكسين يقلل المضاعفات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن اللقاحات التي تدخل مصر تخضع لمعايير دقيقة للغاية، ومرت بكل التجارب التي تؤكد أمان وفاعليتها.





وأضاف محمد عوض تاج الدين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، "اللقاحات تمر بأكثر من مرحلة بداية من تجارب معملية ثم تجارب سريرية".





ولفت محمد عوض تاج الدين "اللقاحات لا توفر مناعة كاملة 100% ومنظمة الصحة العالمية صرحت أكثر من مرة وأكدت على ذلك وكذلك الشركات المنتجة للقاحات أكدت هذا الأمر أيضًا".





وتابع محمد عوض تاج الدين "هناك أولوية في الحصول على لقاح كورونا بداية من الأطقم الطبية التي تواجه الفيروس على خط الدفاع الأول ثم أصحاب الأمراض المزمنة ثم كبار السن".





وأكد محمد عوض تاج الدين أن "اللقاحات تعطي مناعة جزئية، وتقلل حدة المرض والمضاعفات الناتجة عن الفيروس"، مختتما "بعد تطعيم عدد كبير من البشر على مستوى العالم يقلل من كتلة الفيروس المتواجدة في أي مجتمع مما يقلل العدوى والإصابة".



