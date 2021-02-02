أيمن يونس: لاعبو الزمالك أصابهم الرعونة أمام المحلة وطرد فرجاني أثر على الفريق

قال أيمن يونس نجم نادي الزمالك الأسبق، إن أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أمام المحلة أصابه الرعونة مشيرًا إلى أن اللاعبين أصابهم إحساس تحقيق الفوز بسهولة وإنتهاء المباراة عقب هدف التونسي فرجاني ساسي.

وأضاف أيمن يونس عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "الزمالك أصابه الرعونة ضد المحلة وكأن المباراة منتهية، باستثناء طارق حامد وإمام عاشور كل اللاعبين يحصلون على تقييم 4 من 10".





وواصل "لم يكن هناك حلول من على مقاعد بدلاء الزمالك، لماذا لم يضم جايمي باتشيكو أي من اللاعبين الجدد سواء سيف الدين الجزيري أو مروان حمدي؟".





وأضاف "باتشيكو تعامل مع المباراة كأن الزمالك سيفوز ولم يتوقع السيناريو، وطرد فرجاني ساسي أثر بالطبع على الزمالك في النهاية ، ز يزو وأوباما وبنشرقي هم مفاتيح الزمالك ولم يتوجدوا في المباراة اليوم".



