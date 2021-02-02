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رياضة

أيمن يونس: لاعبو الزمالك أصابهم الرعونة أمام المحلة وطرد فرجاني أثر على الفريق

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 08:22 م
الزمالك وبيرميدز
الزمالك وبيرميدز
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محمد رشاد
قال أيمن يونس نجم نادي الزمالك الأسبق، إن أداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم أمام المحلة أصابه الرعونة مشيرًا إلى أن اللاعبين أصابهم إحساس تحقيق الفوز بسهولة وإنتهاء المباراة عقب هدف التونسي فرجاني ساسي.
  
وأضاف أيمن يونس عبر قناة "أون تايم سبورتس" عقب المباراة قائلا: "الزمالك أصابه الرعونة ضد المحلة وكأن المباراة منتهية، باستثناء طارق حامد وإمام عاشور كل اللاعبين يحصلون على تقييم 4 من 10".

وواصل "لم يكن هناك حلول من على مقاعد بدلاء الزمالك، لماذا لم يضم جايمي باتشيكو أي من اللاعبين الجدد سواء سيف الدين الجزيري أو مروان حمدي؟".

وأضاف "باتشيكو تعامل مع المباراة كأن الزمالك سيفوز ولم يتوقع السيناريو، وطرد فرجاني ساسي أثر بالطبع على الزمالك في النهاية ، زيزو وأوباما وبنشرقي هم مفاتيح الزمالك ولم يتوجدوا في المباراة اليوم".

وعن هدف فوز المحلة قال أيمن يونس: "ما حدث من الونش وإسلام جابر خطأ ساذج جدا، كيف حدث ذلك، المحلة كان يهاجم على استحياء ووجد نفسه أمام المرمى وسجل هدف الفوز وسط استغراب من لاعبي الزمالك بأن المحلة سجل هدفا ، توقعت أن الزمالك سيتعلم من الدرس القاسي ضد أسوان بالتعادل معه، لكنه تعرض لدرس أكثر قسوة ضد المحلة".
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