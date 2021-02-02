التصريح بدفن أم ونجلها ضحايا انهيار غرفة منزل بالقناطر

صرحت نيابة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بالتصريح بدفن ربة منزل ونجلها بعد أن لقيا مصرعهما بحادث انهيار منزلهما بمنطقة الخرس بأبوالغيط بالقناطر الخيرية وذلك عقب ورود تقرير الطب الشرعي، كما امرت النيابة العامة بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابسات الواقعة.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بورود بلاغ بالواقعة.

انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر، وبالفحص تبين أن العقار المنهار مكون من طابق واحد، وأسفر الانهيار عن مصرع الأم وتدعى "قوت القلوب.م.م" 62 سنة ونجلها "محمد.ا.ا" 28سنة وإصابة الزوج 71 عاما، بعد سقوط جزء من سقف معروش بالخشب على الغرفة التي كانوا متواجدين فيها حيث إن البيت قديم ومبني بالطوب الفلاحي وفي منطقة نائية بمنطقة الخرس التابعة لمركز القناطر الخيرية.

وقال اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية إنه جرى تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والمنشآت الأيلة للسقوط لبحث موقف العقار بالكامل موضحا أن العقار قديم ومبني بالطوب اللبن، معروش بالخشب، وأنه فجر اليوم انهار سقف الغرفة التي كان يتواجد بها الأب والأم والأب.

وأوضح رئيس مدينة القناطر الخيرية، أن المنزل بالكامل لم ينهار منه شيئا، وأن الغرفة التى كانت تتواجد بها الأسرة فقط هى التي انهارت، وجارى فحص باقى أجزاء المنزل لبيان مدى صلاحيته وإمكانية إصدار قرار إزالة.

وأضاف رئيس المدينة أن النيابة قررت تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل وطلبت تحريات المباحث ومناظرة الجثتين والتصريح بالدفن عقب ذلك.

من ناحية اخري أمر المستشار محمد فايد رئيس نيابة القناطر الخيرية بحبس أب وممرض 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتسببهما في إصابة طفلة بنزيف خلال عملية ختان ، كما أمرت النيابة العامة تحريات حول الواقعة وملابساتها.

كان اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، تلقى إخطارا من المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية من مستشفى قليوب العام بإصابة الطفلة "ن. ا " 15 عاما إثر تعرضها لعملية ختان بإحدى قرى القناطر الخيرية.