تعرف على السيارة الشمسية الألمانية التى لا تحتاج لشحن

تسعى العديد من شركات السيارات الكبرى حول العالم الدخول وتطوير عالم السيارات الكهربائية الذى اصبح اكثر تطورا وانتشارا من الفترات الماضية ، ولكن هناك شركة المانية عملت على تطوير هذا النموذج ولكن من منظور مختلف .

تعتبر شركة "سونو موتورز" الالمانية والتى تقع فى ميونخ والتى تم انشائها عام 2016 ، اول من قام بناء نموذج أولي جديد من سيارة "سيون" التي تعمل وتشحن بالطاقة الشمسية ، وفقا للهدف الوطنى الالمانى وهو الوصول الى 1 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2020 ، والذى حققت فيه المانا حتى وقتنا هذا نجحات كبيرة .

اما عن مواصفات السيارة سيون الشمسية ، ففى بداية الامر تمتلك خلايا شمسية مدمجة في هيكلها، مع ما مجموعه 330 خلية شمسية مدمجة في السقف وغطاء المحرك وجوانب السيارة ، وتستطيع السيارة إعادة شحن بطاريتها عندما يصل ضوء الشمس إلى الخلايا الشمسة، سواء كانت على الطريق أو متوقفة في مكان ما.

ولاحتمالية الغيوب فى بعض دول اوروبا وامريكا الشمالية التى تغطيها مثل هذه الظواهر الطبيعية لايام ففرت "سونو موتورز" دعما من خلال منافذ الطاقة التقليدية، بشكل لا يعطل مالكي هذه السيارات .

بالاضافة الى جهاز مدمج في لوحة القيادة لتصفية جزيئات الغبار بشكل طبيعي وتنظيم الرطوبة داخل المقصورة ، وبالفعل تم اطلاق هذه السيارة فى ألمانيا أواخر عام 2019،.

وقالت الشركة إن السيارة التي تعمل بالكهرباء بالكامل ستقطع حوالي 250 كلم، قبل أن تنفد البطارية تماما.

وصممت "سيون" في الأصل كسيارة للتوعية البيئية، لكنها ستضم أيضا عددا من الميزات التي تتعلق بالراحة لمساعدتها على منافسة السيارات الحديثة الأخرى.

وتستخدم سيارة "سيون" النباتات الطحلبية لتهوية السيارة، ويقال إن السلالة الإيسلندية من الطحالب يمكنها ترشيح الهواء وتنقيته من الغبار، كما تشير الشركة إلى أن هذه النباتات لا تحتاج إلى الماء أو الرعاية.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة الناشئة ومؤسستها، لورين هان: "بدأنا العمل منذ أربع سنوات في مرآب لتصليح السيارات وسرعان ما أصبحنا أكبر حجما وانتقلنا إلى ورشة عمل أكبر.. لقد أصبح توسع الفريق وتمكنا من إنهاء أول نموذج، في أوائل عام 2016".