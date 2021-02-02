جامعة حلوان تعلن تنظيم 12 دورة تدريبية في شهر فبراير.. والبرامج تركز على تنمية القدرات ومواكبة التحول الرقمي

12 برنامجا تدريبيا لأعضاء هيئة التدريس خلال شهر فبراير

دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس لمواكبة التحول الرقمي









ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية خلال شهر فبراير 2021، برعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة، مدير المركز.





وتهدف البرامج إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





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وتقام أغلب الدورات بنظام الفيديو كونفرانس، وفقا للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا، حيث إنه يتم التنبيه على المتقدمين للدورات بضرورة ارتداء الكمامات وحمل المطهرات والمعقمات للحفاظ على صحتهم وتجنب الإصابة بالموجة الثانية من كورونا.





ويقام البعض منها بدار الضيافة بحرم الجامعة بعين حلوان وسط إجراءات احترازية من فيروس من فيروس كورونا.





وأوضحت إدارة مركز تنمية القدرات لأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان، أن خطة الدورات التدريبية خلال شهر فبراير هى :





وجاءت خطة الدورات التدريبية خلال شهر فبراير الأون لاين كالآتي :





1 - دورة اتخاذ القرار وحل المشكلات، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.





2- تصميم المقررات الالكترونية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.





3- Microsoft teams وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.





4- تنظيم المؤتمرات العلمية وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.





5- التفكير الإبداعي وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 16-17 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.





6- العرض الفعال وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 9-10 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.





7- نظم الامتحان وتقويم الطلاب وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.





8- التخطيط الاستراتيجى وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.





9- العمل تحت الضغوط النفسية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.





10- المشروعات الممولة دوليا وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 23-24 فبراير فى تمام الساعة الخامسة مساءًا.





11- الجاذبية الشخصية للاستاذ الجامعى وذلك يومي الأحد والاثنين 14-15 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.





12- تأثير الموسيقى على الإلنتاج العلمى وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.



