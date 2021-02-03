بمكونات بسيطة.. طريقة عمل المفتول الفلسطيني

تشبه طريقة عمل المفتول الفلسطيني من حيث الشكل؛ الكسكسي المغربي او اللبناني، إلا أن حبيبات المفتول متوسطة الحجم بينهما، إذ تكون حبيبات الكسكسي هي الأصغر حجما، بينما المغربية هي الأكبر بين الثلاثة.





ويعد طريقة عمل المفتول الفلسطيني واحدا من الاطباق التراثيه الفلسطينيه التي يتم طهيها على البخار، وإن كنتم من عشاق تجربة العديد من الأكلات الشهيرة في الدول المجاورة لكم؛ فقد قدم الشيف سنان بطرس عبر صفحته الرسمية على فيس بوك طريقة عمل المفتول الفلسطيني .





طريقة عمل المفتول الفلسطيني





مقادير طريقة عمل المفتول الفلسطيني





كوب برغل ناعم

4 أكواب دقيق متعدد الاستعمالات

4 اكواب دقيق اسمر

ملعقة كبيرة ملح

2 - 3 كوب ماء

عود قرفة 5 حبات هيل 10 حبات بهار حلو 2 ورق غار





طريقة عمل المفتول الفلسطيني





1- نذيب الملح في الماء و نضعه في وعاء مناسب للصب، ثم نخلط نوعي ال دقيق في وعاء منفصل





2- نبلل البرغل برشه بربع كوب ماء مملح و نحركه باصابعنا حتى يتبلل تماما، وهذه الخطوة مهمة لتساعد ال دقيق على الالتصاق بحبات البرغل.





3- نرش البرغل المبلل على قاع الصينية و نرش نصف كوب من خليط ال دقيق .





4- نحرك البرغل باطراف اصابعنا بحركه دائريه، والهدف من هذه الخطوة هو ان يغلف ال دقيق حبات البرغل. وهذه الحركة هي ما تسمى بالفتل





5- عندما يختفي ال دقيق ؛ نقوم بتجميع حبيبات البرغل على جانب من الصينيه .





6- ثم نصب ربع كوب من الماء المملح في الجزء الفارغ، و نكرر تحريك البرغل باطراف اصابعنا بحركه دائريه حتى يتبلل بالماء المملح





7- نرش نصف كوب من خليط الدقيق و نكرر عملية التحريك بشكل دائري حتى يختفي ال دقيق ، ثم نلاحظ ان حبات البرغل بدأت تكبر وتتحول لحبيبات مفتول لانها تتغطى بطبقات من ال دقيق .





8- نكرر رش الماء المملح و ال دقيق بالتبادل مع الفتل حتى تصبح حبيبات المفتول في الحجم الذي نريده





9- ثم نبدأ في طهي المفتول على البخار أو ما يسمى بالتهبيل، و لهذه المرحلة سنحتاج طنجرة مفتول و هي عبارة عن طنجرة فوقها مصفاه و لها غطاء، وان لم تتوفر لديكم يمكنكم استخدام طنجرة عادية وضعوا فوقها مصفاة حديديه.





10- نقوم بوضع ماء في الطنجرة على ان يكون ارتفاع الماء 5- 6 سم و نضعها على النار حتى يغلي الماء، مع إضافة عود قرفه، والهيل، والبهار الحلو، و ورق غار، و نتأكد ان المصفاه عند وضعها فوق الطنجره لا تلامس الماء





11- ندهن المصفاة بالقليل من زيت الزيتون و نضع المفتول في المصفاة. إذا لاحظنا تسرب البخار بين حواف المصفاة و الطنجره نغلق الفراغ بلف فوطة نظيفة حول إطار المصفاة





12- نغطي المصفاة غطاء طنجرة او فوطه نظيفة لمدة 5 دقائق ثم نقلب المفتول بالشوكة، ثم نرش المفتول بربع كوب ماء ونستمر بتقليبه بالشوكه لنتأكد من ان البخار يصل لكل حبات المفتول بالتساوي.





13- نستمر بالتقليب و الطهي على البخار مدة 15 دقيقة إلى ان تتحول حبات المفتول من اللون الابيض الى اللون الذهبي و لو تذوقنا بضع حبات سنجد انها طريقة من الداخل و لم تعد قاسية



