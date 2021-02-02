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جهاز مدينة 6 أكتوبر يكشف عن الموقف الحالي بعد كسر ماسورة مياه بمنطقة الشيخ زايد ..فيديو

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:14 م
كسر ماسورة مياه بالشيخ
كسر ماسورة مياه بالشيخ زايد
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محمود محسن
قال المهندس شريف الشربيني، الرئيس التنفيذي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، شهدنا اليوم حدوث كسر بماسورة مياه تغذي مناطق أبو رواش ونيو جيزة، موضحا أن الواقعة في منطقة "هايبر" عند نفق عبور المشاة. 

وأضاف "الشربيني"، خلال مداخلة هاتفية بفضائية "سي بي سي"، أن كمية المياه كانت أكبر من بلاعات صرف الأمطار، مشيرا إلى أنه تم الدفع بسيارات لشفط المياه.

وتابع الرئيس التنفيذي لجهاز مدينة 6 أكتوبر، أنه تم سحب المياه بالكامل من المنطقة، وجارٍ العمل على إصلاح الماسورة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء في ساعات الصباح الأولى.

يشار إلى أن الحركة المرورية عطلت على طريق المحور أمام هايبر والشيخ زايد؛ بسبب كسر ماسورة مياه كبيرة.

ظهرت الكثافات فى الطريق أمام السيارات المتجهة من ميدان لبنان إلى مدينة 6 أكتوبر والعكس، وسط انتشار الخدمات المرورية لتنظيم حركة السيارات.

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