أهم الأخبار.. السيسي يناقش تطورات سد النهضة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والنيابة تحبس مالك العقار المحترق

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها كالتالي ..









تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.









استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماعات المتتالية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي الخاص بتطوير وتنمية القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أولا بأول.









يتوقّع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس دافئ نهارا، والرياح معتدلة، بارد ليلا، على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.









أعلنت مصر للطيران، استمرار تسيير رحلاتها الجوية من المملكة العربية السعودية إلى مصر لنقل الرعايا المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعوديه الي جمهوريه مصر العربيه اثناء فترة التعليق.









التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، "ميتشيلد روسلر"، مديرة مركز التراث العالمي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وخبراء المنظمة المرافقين لها، بحضور الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، والسفير علاء رشدى، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف.









تعطلت الحركة المرورية على طريق المحور أمام هايبر والشيخ زايد، بسبب كسر ماسورة مياه كبيرة.









أمرت النيابة العامة حبس المتهم مالك العقار المحترق بكرداسة.









تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة تلقي أموال بالمخالفة للقانون بالمنيا.