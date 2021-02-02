أخبار الحوادث.. كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه أعلى المحور.. والنيابة تحبس مالك العقار المحترق بكرداسة

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تعطلت الحركة المرورية على طريق المحور أمام هايبر والشيخ زايد، بسبب كسر ماسورة مياه كبيرة.

أمرت النيابة العامة حبس المتهم مالك العقار المحترق بكرداسة.

تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة تلقي أموال بالمخالفة للقانون بالمنيا.





كشفت التحقيقات في واقعة تعرض فتاة لنزيف خلال جراحة ختان حاول إجراءها لها ممرض بالقناطر الخيرية أن الواقعة تمت في منزل والد الفتاة وبموافقته، وأنه هو من قام باستدعاء الممرض لإجراء الختان اقتناعا منه أنها بلغت السن المناسب لهذه الجراحة.



