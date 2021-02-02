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حوادث

أخبار الحوادث.. كثافات مرورية بسبب كسر ماسورة مياه أعلى المحور.. والنيابة تحبس مالك العقار المحترق بكرداسة

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:30 م
انفجار ماسورة بمياه
انفجار ماسورة بمياه بالمحور
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نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها كالتالي ..


تعطلت الحركة المرورية على طريق المحور أمام هايبر والشيخ زايد، بسبب كسر ماسورة مياه كبيرة.


أمرت النيابة العامة حبس المتهم مالك العقار المحترق بكرداسة.


تباشر النيابة العامة، تحقيقاتها في واقعة تلقي أموال بالمخالفة للقانون بالمنيا.


كشف مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية إنه لا يوجد شبهة جنائية بواقعة وفاة زوجين وطفليهما الصغار بالفيلا رقم 9  البوابة الرابعة بجمعية عرابي بمدينة العبور.


كشفت التحقيقات في واقعة تعرض فتاة لنزيف خلال جراحة ختان حاول إجراءها لها ممرض بالقناطر الخيرية أن الواقعة تمت في منزل والد الفتاة وبموافقته، وأنه هو من قام باستدعاء الممرض لإجراء الختان اقتناعا منه أنها بلغت السن المناسب لهذه الجراحة.

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