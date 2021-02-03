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أخبار العالم

للمرة الثانية.. انفجار نموذج صاروخ «سبيس إكس» لدى هبوطه | فيديو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:44 ص
انفجار صاروخ سبيس
انفجار صاروخ "سبيس إكس" لدى هبوطه في تكساس
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قسم الخارجي
انفجر نموذج أولي لصاروخ "ستارشيب" الذي أنتجته شركة "سبيس إكس"  لدى هبوطه بعد إطلاق تجريبي ناجح من بوكا تشيكا في ولاية تكساس الأمريكية.

ويعد ذلك الانفجار هو الثاني، حيث انفجر صاروخ تجريبي مماثل لشركة "سبيس إكس" بعد تجربة ناجحة في ولاية تكساس في ديسمبر الماضي.

وانفجر الصاروخ "ستارشيب SN9" في آخر مراحل هبوطه مثلما انفجر  الصاروخ SN8 أواخر العام الماضي.

ويعد الصاروخ هو نموذج أولي للمركبة التي تطورها شركة  الفضاء التي يملكها الملياردير إيلون موسك، بهدف نقل البشر وشحنة تصل إلى 100 طن في مهام مستقبلية إلى القمر والمريخ.

وانفجر النموذج الأولي لصاروخ SN8 هو الآخر فور وصوله منصة الهبوط حيث كان الهدف من الرحلة التجريبية الوصول إلى ارتفاع 41 ألف قدم، باستخدام 3 محركات ن طراز "رابتور".

ونشرت "سبيس إكس" لقطات من التجربة الأخيرة، حيث يظهر بث مباشر لحظة الانفجار الهائل  لصاروخ "ستارشيب" فور ارتطامه بالأرض عند منصة الهبوط.





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