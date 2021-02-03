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رياضة

تفاصيل إصابة ياسمين نوح لاعبة طائرة الزمالك

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 02:53 ص
صدى البلد
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ملك موسي
كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك، أن الأشعة والفحوصات التي خضعت لها ياسمين نوح قائد فريق الطائرة عبارة عن، قطع جزئي في الغضروف وجزع في الرباط الصليبي. حيث تعرضت لاعبة فريق الطائرة للاصابه خلال مباراة الفريق الأبيض اول أمس أمام سبورتينج والتي فاز بها الزمالك بنتيجة 3 - 1. 

وأشار الجهاز الطبي إلى أن اللاعبة ستخضع لبرنامج تأهيلي من أسبوعين الي 3 أسابيع، ثم تخضع مرة أخري للأشعة وبعض الفحوصات؛ لتحديد موعد مشاركتها في التدريبات الجماعية مرة أخري. 

 واطمأن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة ايهاب محمد علي، على قائدة الفريق .

 ويستعد الفريق الأبيض لمباراته المقبلة في السادسة من مساء بعد غد، الجمعة، أمام فريق الطيران بصالة نادي الزمالك. 

 ويقود الفريق كلاً من ايهاب محمد علي المدير الفني، ناهد بدوي مساعدة المدرب ، ابراهيم بدر مدرب أحمال ، إداري الفريق مسعد عطالله.
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