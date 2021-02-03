ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المنصة الوطنية للتوظيف.. خطوة عاجلة من السعودية لمواجهة البطالة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 03:01 ص
السعودية تعلن إطلاق
السعودية تعلن إطلاق المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت المملكة العربية السعودية إطلاق "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف"، وهي منصة إلكترونية تشتمل على قاعدة بيانات لتسجيل طلبات العمل في القطاعين العام والخاص.

ووافق مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على إنشاء منصة وطنية موحدة باسم "المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف"، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن المقرر أن تصدر الحكومة السعودية تفاصيل إطلاق المنصة وطرق التسجيل والضوابط للراغبين في البحث عن عمل ضمن الوظائف المطروحة.

في سياق آخر، وافق مجلس الوزراء السعودي على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية عن عام مالي سابق.

كما ثمن المجلس في مستهل جلسته  الجهود التي قام بها خادم الحرمين الشريفين وإدارته للخطط التطويرية في مدينة الرياض، حينما كان أميرًا للمنطقة، وما شهدته خلال تلك الفترة من إنجاز الكثير من مشروعات البنية التحتية، وذلك في سياق تناول المجلس إستراتيجية تطوير مدينة الرياض.

وتطرق المجلس في هذا الصدد، إلى ما تشهده المملكة من فرص استثمارية غير مسبوقة في ظل رؤية 2030، وإيجاد بيئة استثمارية استثنائية مدعومة بإصلاحات تنظيمية وجاذبة للمستثمرين، وتتميز بالكفاءة العالية وسهولة ممارسة الأعمال في المملكة وجعلها أكثر تنافسية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

لدعم التطوع.. اتفاقية جديدة بين الإمارات ومجلس التعاون الخليجي

بيان عاجل من ولي العهد السعودي قبل انعقاد القمة الخليجية

خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

الوزراء السعودي يثمن إنجازات خادم الحرمين بمدينة الرياض

ترشيحاتنا

مؤسس أمازون يتنحى عن منصبه.. تفاصيل

الترم الثاني 21 مارس.. التعليم العالي تؤكد لصدى البلد صحة القرارات الخاصة بالامتحانات

رانيا محمود ياسين: حورية فرغلي تخضع لجراحة تستغرق 9 ساعات.. تفاصيل

شاهد.. هدف مصطفى محمد الأول مع جالاتا سراي

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

الوزارة تلتزم الصمت.. تداول قرار لوزير التعليم العالي بموعد الامتحانات والتيرم الثاني على فيسبوك

Advertisements

الترم الثاني 21 مارس.. التعليم العالي تؤكد لصدى البلد صحة القرارات الخاصة بالامتحانات

عاجل .. إصابة المغربى بدر بانون فى مران الأهلى قبل مواجهة الدحيل

لو ببلاش محدش يشتريها .. طبيب يحذر من نوع جبنة يزيد احتمالية توحد الأطفال

رئيس بنك مصر يزف بشرى سارة للمصريين عن سعر الفائدة.. فيديو

الوزارة تلتزم الصمت.. تداول قرار لوزير التعليم العالي بموعد الامتحانات والتيرم الثاني على فيسبوك

تحذير عاجل من أحمد موسى بسبب سد النهضة

خاص.. تفاصيل جديدة في إصابة بدر بانون خلال تدريب الأهلى قبل مواجهة الدحيل

حنين حسام تخلع الحجاب في أول ظهور بعد إخلاء سبيلها.. فيديو

يتحمل الحريق لمدة شهر.. مهندس مدنى يفجر مفاجأة عن حريق عمارة الدائري

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة الدحيل في مونديال الأندية

الكلاب تعوى.. زوجة محمود علاء تثير الجدل بعد هزيمة الزمالك من غزل المحلة.. شاهد

المدرب اللي يخاف يستحمل.. تعليق ناري من أحمد عيد عبد الملك على هزيمة الزمالك أمام المحلة ..شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استيقظ الآن.. شاب يدخل في غيبوبة قبل كورونا ويفيق في 2021 | صور

الأطباء عجزوا عن تشخيصه.. مرض نادر يصيب صاحبته بـ «حالة سكر» ويعرضها للموت مع كل نوبة | صور

إصدار خاص جديد من نيسان لمرور 10 أعوام لإطلاق ليف.. شاهد