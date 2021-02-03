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أخبار العالم

بعد مغادرة البيت الأبيض.. تقرير يكشف تراجعًا كبيرًا في دخل إيفانكا ترامب وزوجها

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 05:17 ص
تقرير يكشف تراجع
تقرير يكشف تراجع كبير في دخل إيفانكا ترامب وزوجها
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قسم الخارجي
تراجع دخل إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأمريكي السابق، وزوجها جاريد كوشنر خلال العام الماضي بأكثر من 20% عن العام السابق، بحسب وكالة "بلومبيرج" الأمريكية.

ووصل دخل إيفانكا وكوشنر خلال العام الماضي إلى 120 مليون دولار، بحسب الإفصاحات المالية للزوجين، وذلك مقابل 156 مليون دولار في عام 2019.

وقال الزوجان اللذان تنازلا عن أجرهما من الحكومة الأمريكية عن عملهما كمستشارين للرئيس ترامب خلال السنوات الماضية، إنهما حققا خلال العام الماضي وأول 20 يومًا من العام الجاري دخلا يتراوح بين 23.8 مليون دولار على الأقل و120 مليون دولار.

ويلزم القانون الأمريكي المسؤولين بالكشف عن قيم أصولهم ودخلهم غير الحكومي.

وتشير البيانات إلى أنه بشكل عام، ورغم أن إيفانكا وزوجها ما زالا ثريين للغاية، لكنهما خسرا جزءا من ثروتهما خلال عهد ترامب.

وبلغت قيمة أصول الزوجين في آخر إفصاح مالي ما بين  بين 206 ملايين و803 ملايين دولار، بينما كانت تلك الأرقام  تتراوح بين 241 و741 مليون دولار في 2017.
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