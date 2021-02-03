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رياضة

بواليا قادر على قيادة الهجوم ..حسام غالي يختار تشكيل الأهلي الأنسب لمباراة الدحيل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:49 ص
حسام غالي
حسام غالي
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محمد رشاد
اختار حسام غالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، التشكيل الأنسب للفريق الأحمر أمام نظيره الدحيل القطري  في افتتاح مبارياته فى  منافسات كأس العالم للأندية بقطر 2021.

وقال غالي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "إم بي سي مصر" عبر برنامج "اللعيب": "والتر بواليا شخصية جيدة جدًا وقيادي، ويليق به دور الكابتن، وباللعب في نادي بحجم الأهلي وارد أن لا يظهر اللاعب بمستواه في أول شهر أو حتى أول موسم".

وأضاف: "لكني أراهن على بواليا، فهو  شخصية قوية جدًا وثقافته عالية وأتمنى له التوفيق، وسيأخذ وقتًا لكي يتأقلم مع طريقة لعب موسيماني، لأن الجنوب إفريقي يعتمد على اللعب على الأرض والتحرك بين الخطوط، ووالتر يعد محطة ويحتفظ بالكرة حتى يكون هناك مساندة ويلعب على المرتدة".

وتابع: "لست حزينًا على رحيل أحمد ياسر ريان، الأفضل هو أن يرحل ويخوض تجارب أخرى عن أن يظل في الأهلي دون مشاركة، وموسيماني سيستعين به الموسم المقبل".

وواصل: "بالتأكيد كنت أتمنى التواجد في مونديال الأندية، وأي لاعب يتمنى بطولة كبيرة والكل يتابعها، هناك فرصة في حالة تخطي الدحيل أن تواجه بايرن ميونخ في مباراة عظيمة".

وأردف: "محمد الشناوي له دور في قيادة الفريق، ويوجد أيضًا علي معلول أحيانا يكون له دور في الملعب، وعمرو السولية رأيته ذات مرة ينفعل على لاعب، ومحمود كهربا الذي شاهدته يوجه زميله من قبل، كل هؤلاء يستطيعون أن يكونوا قادة الأهلي".

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