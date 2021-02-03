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رياضة

وائل جمعة: مواجهة الأهلي والدحيل نهائي مبكر لمونديال الأندية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:51 ص
صدى البلد
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محمد سمير
حذر وائل جمعة لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاعبي الفريق الأحمر من قوة الدحيل القطري قبيل مواجهتمها المرتقبة غدا الخميس على ملعب المدينة التعليمية في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير بمشاركة 6 أندية.

وقال جمعة في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "مباراة الأهلي والدحيل بمثابة نهائي مبكر لهذه البطولة، كل فريق سيقاتل من أجل تحقيق الفوز وحصد بطاقة العبور إلى الدور نصف النهائي، وملاقاة فريق بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا وهذا سيكون إنجازا كبيرا لكلا الفريقين".

ويرى وائل جمعة، الملقب بالصخرة والذي سبق له أن فاز ببرونزية بطولة كأس العالم للأندية عام 2006 مع الأهلي المصري في اليابان، أن "أهلي 2006 يختلف تماما عن أهلي 2021، فهذا جيل جديد لا يزال في مرحلة التكوين، ويحتاج إلى الصبر عليه من قبل الجماهير ليقدم مستويات طيبة ويواصل تحقيق الإنجازات للنادي".

وأشار إلى أن الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك "منح هؤلاء اللاعبين والفريق بشكل عام حافزا قويا جدا وساعد على زيادة الثقة لدى الفريق، ففاز ببطولة الكأس ليحقق الثلاثية، وأمامه فرصة أيضا خلال بطولة كأس السوبر الأفريقي بعد ذلك".

وأضاف جمعة أن الأهلي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين في جميع المراكز، "وسيكون لهم مستقبل رائع من النادي الأهلي مع زيادة التدعيمات في عدد من المراكز"، مؤكدا أن "الجبهة اليمنى ومركز رأس الحربة بالذات يحتاجان إلى التعزيز في المرحلة المقبلة".
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