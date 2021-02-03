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بعد إطلاق مركز لهم.. وزيرة الهجرة: نستهدف مواصلة الحوار مع الشباب الدارسين بالخارج

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:05 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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هاجر إبراهيم
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن إطلاق وزارة الهجرة مركز الحوار مع الشباب الدارسين فى الخارج من أهم الخطوات التى تتخذها الوزارة، للمزيد من التواصل مع الشباب الدارسين فى الخارج.

وأضافت "نبيلة" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الشباب الدارسين فى الخارج يعدون قوة مصر الناعمة والعقول المهاجرة، موضحة أنه تم عمل فوق ال24 برنامج للشباب الدارسين فى الخارج لتعريفهم بمفهوم الأمن القومى المصرى، بالإضافة إلى زيارات ميدانية ومقابلات مع المسئولين.

وتابعت أنه بعد نجاح الدولة فى عودة الكثير من الشرائح المصرية من ضمنهم شريحة الدارسين فى الخارج، لافتة إلى أن الجامعات مغلقة وهم حاليا موجودين على أرض الدولة، حيث نظمت وزارة الهجرة الكثير من المقابلات مع الوزراء.

وأكدت أن الوزارة رأت أنه لا بد من الاستفادة من تلك القوة الناعمة، ليس فقط للترويج لإنجازات الدولة المصرية، ولكن للدفاع عن الدولة ضد كل الأفكار السلبية والكاذبة.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق المركز بحضور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، متابعة أن ذلك الموقع الإلكترونى الذي أصدرته وزارة الهجرة تدعو جميع الشباب الخارجين للتسجيل حيث أنه يتم بناء قاعدة بيانات لهؤلاء الدارسين.
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