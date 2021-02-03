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وزارة الزراعة: 4 ملايين فدان بالوادى والدلتا سيتم تطويرها بالري الحديث يوليو القادم

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 10:19 ص
الرى الحديث
الرى الحديث
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور على إسماعيل، وكيل معهد الأراضى بوزارة الزراعة، إن محافظة القليوبية من المحافظات المهمة جدا فى مجال الإنتاج الزراعي، خاصة إنتاج الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى.


وأضاف "إسماعيل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إحدى المزارع بالقليوبية تابعة للقطاع الخاص، والتى تعمل على الرى الحديث.


وأوضح أن هناك عدة محاصيل منها؛ النخيل البرحى والقشطة والموالح يتم ريها عن طريق الري بالتنقيط، لافتا إلى أن الرى الحديث هو خيار إستراتيجي مهم.


وأكد أن هناك خطوتين يتم العمل عليهما في خطة وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع وزارة الري، أولهما خطوة لتحديث الرى بالأراضى الجديدة بحوالى مليون فدان، مشيرا إلى أن المحافظات التى يجب تحديث الرى بها هى المنيا والوادى الجديد وقنا والإسماعيلية والسويس ومنطقة الواحات البحرية.


ولفت إلى أن هناك حوالى 4 ملايين فدان بالوادى والدلتا سيتم تطويرها بالري الحديث فى شهر يوليو القادم.
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