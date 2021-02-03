وزارة الزراعة: 4 ملايين فدان بالوادى والدلتا سيتم تطويرها بالري الحديث يوليو القادم

قال الدكتور على إسماعيل، وكيل معهد الأراضى بوزارة الزراعة، إن محافظة القليوبية من المحافظات المهمة جدا فى مجال الإنتاج الزراعي، خاصة إنتاج الخضراوات والفاكهة والمحاصيل الحقلية، بالإضافة إلى الإنتاج الحيوانى.









وأضاف "إسماعيل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إحدى المزارع بالقليوبية تابعة للقطاع الخاص، والتى تعمل على الرى الحديث.









وأوضح أن هناك عدة محاصيل منها؛ النخيل البرحى والقشطة والموالح يتم ريها عن طريق الري بالتنقيط، لافتا إلى أن الرى الحديث هو خيار إستراتيجي مهم.







