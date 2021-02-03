بعد تداول صورها في غرفة العمليات.. أجمل إطلالات حورية فرغلي خلال مشوارها الفني

تخضع الفنانة حورية فرغلي لعملية في أنفها في أمريكا تستغرق 9 ساعات كاملة لتصحيح بعض المشاكل التى تسببت في مشاكل صحية، وهو ما دفع العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداول مجموعة من صورها خلال الساعات الماضية وهي داخل غرفة، والدعاء لها.





وعلى الرغم من ذلك، كانت الفنانة حورية فرغلي تتمتع بجمال وأناقة لافتة، مما جعلها محط أنظار الجميع، فهي تحرص دائما على متابعة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها ويكشف عن رشاقتها.









تحرص حورية فرغلي دائما على التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة والأزياء، ولم تقتصر الموضة لديها على الملابس فقط بينما كانت تقوم بتنسيق قطع الإكسسوارات والمجوهرات الخلابة التي تزيد من جمالها.





تعتمد حورية فرغلي على تسريحات الشعر المتنوعة والجديدة، وأحيانا كانت تظهر بقصات بسيطة وغير مبالغ فيها، كما كانت تقوم بتطبيق صيحات المكياج التي كانت تكشف عن جمال ملامحها.



