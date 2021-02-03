ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد وفاته بشهرين.. نمساوية تكتشف جثة جارها على سريره

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:05 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
عثرت الشرطة في فيينا على جثة رجل، ذكر الجيران أنه توفى منذ  شهرين ونسيت خدمة دفن الموتى دفنه حينما تم الابلاغ عن وجود حالة وفاة في الحي في سابقة لم تحدث من قبل. 

حسب ما ذكرت صحيفة "فرانس برس"، فإن سيدة كانت تسكن في المنزل المقابل لمنزل رجل متقاعد كانت تزوره من فترة لآخرى بسبب ظروفه الصحية السيئة منذ سنوات. 

قالت السيدة أنها كانت ترعاه منذ فترة طويلة لأنه يسكن بمفرده ولم يظهر له أقارب أو حتى أصدقاء منذ زمن بعيد، وفوجئت السيدة صباح أحد الايام أنه لا يفتح لها حينما قرعت الباب وحينما فتحت بابا المنزل عثرت عليه جثة هامدة على السرير . 

أبلغت السيدة خدمة دفن الموتى في البلدية و غادرت المكان، ولكن عادت بعد شهرين صدمت حيتنما فتحت النافذة المطلة على منزل ذلك الرجل أنها وجدت جثته على فراشه في غرفة النوم. 

أوضحت خدمة دفن الموتى أن ذلك الخطأ لم يحدث من قبل وأنها سابقة لم تحدث في الخدمة أن تنسى دفن الحالات التي يتم تبليغها بها، خاصة أن الرجل لم يجد من يدفنه بسبب غياب أقاربه وأصدقائه . 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الجثة تعفنت .. سيدة تنتقم من ابن زوجها بعد علمها وصيته .. تفاصيل

رائحته كريهة.. أم تحبس ابنها لمدة 28 عاما في غرفة سرية بمنزلها

بسبب وفاة ابن آخر لها.. سويدية تعزل ابنها عن العالم 30 عاما.. شاهد

في نفس اليوم و السرير .. سيدة تلحق بزوجها بعد وفاته متأثرا بفيروس كورونا .. صور

ترشيحاتنا

وفاة عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة متاثرا بفيروس كورونا

عصير البصل..طريقة تحضيره وفوائده الصحية المذهلة

حكم أخذ قرض لتشطيب الشقة.. الإفتاء تجيب

مش نهاية العالم.. شوبير يوجه رسالة لجماهير الزمالك عقب الهزيمة من غزل المحلة

الصحف التركية تتغزل في مصطفي محمد عقب هدفه الأول مع جالطا سراي

في ذكرى رحيل كوكب الشرق.. طلب غريب لـ أم كلثوم من حارس مقبرتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار مرسيدس MERCEDES CLA اليوم في مصر بعد الزيادة .. صور

ارتفاع جديد في أسعار نيسان صني 2021 في مصر.. صور

لامبورجيني اوروس 2022 فيس ليفت تظهر رسميا.. صور