بعد وفاته بشهرين.. نمساوية تكتشف جثة جارها على سريره





حسب ما ذكرت صحيفة "فرانس برس"، فإن سيدة كانت تسكن في المنزل المقابل لمنزل رجل متقاعد كانت تزوره من فترة لآخرى بسبب ظروفه الصحية السيئة منذ سنوات.





قالت السيدة أنها كانت ترعاه منذ فترة طويلة لأنه يسكن بمفرده ولم يظهر له أقارب أو حتى أصدقاء منذ زمن بعيد، وفوجئت السيدة صباح أحد الايام أنه لا يفتح لها حينما قرعت الباب وحينما فتحت بابا المنزل عثرت عليه جثة هامدة على السرير .





أبلغت السيدة خدمة دفن الموتى في البلدية و غادرت المكان، ولكن عادت بعد شهرين صدمت حيتنما فتحت النافذة المطلة على منزل ذلك الرجل أنها وجدت جثته على فراشه في غرفة النوم.





أوضحت خدمة دفن الموتى أن ذلك الخطأ لم يحدث من قبل وأنها سابقة لم تحدث في الخدمة أن تنسى دفن الحالات التي يتم تبليغها بها، خاصة أن الرجل لم يجد من يدفنه بسبب غياب أقاربه وأصدقائه .

عثرت الشرطة في فيينا على جثة رجل، ذكر الجيران أنه توفى منذ شهرين ونسيت خدمة دفن الموتى دفنه حينما تم الابلاغ عن وجود حالة وفاة في الحي في سابقة لم تحدث من قبل.