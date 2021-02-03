أغنى رجل في العالم يدعم تطبيقا جديدا بعد سيجنال.. تعرف عليه

طلب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk والمعروف بأغنى رجل في العالم، من متابعي حسابه على موقع "تويتر" الاشتراك في تطبيق جديد يسمى Clubhouse.





وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، حث رئيس شركة تيسلا يوم الاثنين الماضي، على استخدام الشبكة الاجتماعية الصوتية غير القديمة Clubhouse، حيث سرعان ما تداوالت التقارير الاخبارية الخبر مما زاد من مستخدمي المنصة الصوتية والتي كانت تملك 5000 مستمع متزامن فقط.

















ويعتمد تطبيق التواصل الاجتماعي Clubhouse، على الصوت والتحدث بدلا من النشر من خلال غرف دردشة صوتية تتيح لمستخدميها التحدث والنقاش صوتيا حول موضواعا ما بدل من التراسل النصي.









ويمكن للمستخدمين الوصول لتطبيق Clubhouse، عن طريق الدعوة فقط، مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص الدردشة مع شخص ما دون قبول الدعوة، حيث يمكن دعوة الآخرين إلى غرف افتراضية حيث يمكنهم إجراء مناقشات والتحدث حول الموضوعات محددة.









ويتوفر تطبيق غرف الدردشة الصوتية Clubhouse للتحميل مجانا لمستخدمي آيفون فقط، ولكن التسجيل في التطبيق يتضمن دعوة من أحد المستخدمين الحاليين للتطبيق أو الانضمام لقائمة الانتظار.





جدير بالذكر أن تطبيق المراسلة الفورية سيجنال Signal، زاد قاعدة مستخدميه خلال الشهر الماضي، بعد أن أعلن أيلون ماسك دعمه للتطبيق وحث متابعيه على "تويتر" على "استخدام Signal"، بعد أن كشف تطبيق التراسل الفورى الشهير "واتساب" عن سياسة خصوصيته الجديدة والتي تجبر المستخدمين على مشاركة بياناتهم مع موقع فيسبوك.