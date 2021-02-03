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محافظات

محافظ الجيزة: غلق المنشآت المخالفة التي تمثل خطرا على المواطنين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 11:11 ص
اجتماع محافظ الجيزة
اجتماع محافظ الجيزة
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محمد الصاحى
شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من القرارات الصادرة بشأن المنشأت والوحدات التى يمارس أصحابها أنشطة صناعية أو تجارية خطرة داخل الكتل السكنية سواء المرخص بمزاولتها أو المخالفة وبحث موقف كلًا منها.

جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث الإجراءات المتخذة حيال تلك المنشأت والوحدات، على أن يكون تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشأن أى منها أولوية ملحة غير قابلة للتأجيل فى حال عدم استيفاءها للإجراءات القانونية.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على المنشأت الحاصلة على تراخيص بمزاولة أية أنشطة من شأنها تهديد أمن وسلامة المواطنين والحرص على إلتزامها بإشتراطات الأمن والسلامة وتوفير مستلزمات الحماية المدنية لتفادى الحوادث والمتابعة الدائمة من رؤساء الأحياء والمراكز والمدن أولًا بأول، على أن يتم الإزالة الفورية للمبانى التى صدرت لها قرارات من قبل لجنة المنشأت الأيلة للسقوط حتى لا تشكل خطرًا على المواطنين.
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