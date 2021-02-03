محافظ الجيزة: غلق المنشآت المخالفة التي تمثل خطرا على المواطنين

شدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بسرعة الانتهاء من القرارات الصادرة بشأن المنشأت والوحدات التى يمارس أصحابها أنشطة صناعية أو تجارية خطرة داخل الكتل السكنية سواء المرخص بمزاولتها أو المخالفة وبحث موقف كلًا منها.





جاء ذلك خلال اجتماع عاجل عقده المحافظ برؤساء الأحياء والمراكز والمدن لبحث الإجراءات المتخذة حيال تلك المنشأت والوحدات، على أن يكون تنفيذ قرارات الغلق الصادرة بشأن أى منها أولوية ملحة غير قابلة للتأجيل فى حال عدم استيفاءها للإجراءات القانونية.



