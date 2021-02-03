الخارجية الأمريكية: سنستأنف تقديم المساعدات للفلسطينيين بسرعة وسنشجع التطبيع

أعلنت وزارة الخارجية الامريكية عن نية الولايات المتحدة استئناف تقديم المساعدات للفلسطينيين ، والتي قامت الإدارة الامريكية السابقة بوقفها.





وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في حديثه للصحفيين في البيت الأبيض: "نستعد لاستئناف المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بسرعة ، لان ذلك يصب في المصلحة الامريكية، وقف المساعدات للشعب الفلسطيني من قبل الإدارة السابقة لم تؤد الى احراز تقدم سياسي ولم يحصل أي تنازلات من القيادة الفلسطينية، انما فقط اضرت بالمواطنين الفلسطينيين".





وأضاف برايس ان الولايات المتحدة ستشجع :"دولا اخرى في الشرق الاوسط على تطبيع علاقاتها مع اسرائيل وسنبحث عن فرض اضافية للتطبيع. وفي الوقت نفسه، التطبيع مع الدول العربية ليس بديلا للسلام الاسرائيلي-الفلسطيني" واضاف برايس :"لم نتحدث بعد مع الايرانيين. نحن قبل كل شئ نريد التحدث مع حلفائنا في المنطقة".





المتحدثه باسم البيت الابيض جين ساكي تطرقت خلال اجاباتها للصحافيين أليس من المستغرب ان الرئيس الامريكي جو بايدن لم يجر حتى الان محادثة هاتفية مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، فأجابت بانها لا تعرف: "ان كان هذا مستغربا ان لا يتحدث مع كل زعيم في العالم في غضون أقل من اسبوعين من توليه المنصب".