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7 أسئلة الأكثر شيوعا عن الجنف والحمل

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:18 م
7 أسئلة الأكثر
7 أسئلة الأكثر شيوعا عن الجنف والحمل إليك الجواب
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أسماء عبد الحفيظ

الجنف هو الانحناء الجانبي للعمود الفقري، يحتوي العمود الفقري على شكل S أو C بدلًا من خط مستقيم ، ويحدث هذا عادةً أثناء طفرة النمو قبل سن البلوغ، الحالات الخفيفة ليس لها أي مشاكل ، بينما الحالات الشديدة قد تؤدي إلى الشعور بالألم.

كشف موقع هيلثي عن أكثر الأسئلة شيوعا عن الجنف والحمل والتى تتمثل فيما يلي.

هل يمكنني الحمل إذا كنت مصابة بالجنف؟

عادة ، قد لا يسبب الجنف مشاكل في الحمل، قد لا يؤدي إلى العقم أو يزيد من فرصة ولادة جنين ميت أو عيوب خلقية أو إجهاض. قد لا تواجه النساء اللاتي يخضعن لجراحة دمج الفقرات أي مشكلة في الحمل.

2. هل من الآمن إجراء التخدير فوق الجافية بعد جراحة الجنف؟

في حالات جراحة الجنف ، حيث يتم استخدام قضيب دمج العمود الفقري ، يمكن أن يسبب فوق الجافية مشاكل. إذا كان القضيب متصلًا بالجزء السفلي من العمود الفقري ، فمن المستحيل إعطاء حقنة فوق الجافية .

3. هل يقوم الفحص بالموجات فوق الصوتية بتشخيص الجنف عند الجنين؟

يمكن أن يكشف الفحص بالموجات فوق الصوتية عن الجنف الخلقي، ومع ذلك ، يمكن عدم اكتشافه إذا كان الجنف خفيفًا.

4. هل يجب أن أذهب للولادة القيصرية في حالة الجنف؟

الولادة القيصرية ليست ضرورية بسبب الجنف نفسه. سيقرر طبيبك ما إذا كنت تريد ولادة الطفل عن طريق المهبل أو من خلال عملية قيصرية بناءً على شدة الانحناء.

5. كيف يؤثر الجنف الخلقي على حملي؟

يجب على النساء المصابات بالجنف الخلقي أو بداية الإصابة بالجنف الشديد مراجعة مقدم الرعاية الصحية قبل التخطيط للحمل. يرتبط الجنف الخلقي بحالات عصبية عضلية مثل شلل الأطفال أو الحثل العضلي، ومع ذلك ، بناءً على شدة الانحناء ، يمكن تقليل الجنف الخلقي من خلال جراحة العمود الفقري والرعاية بعد الجراحة.


إذا تُرك الجنف الخلقي دون علاج ، فقد يتسبب في بعض المضاعفات أثناء الحمل. يرجى التحدث مع طبيبك وتوضيح كل شكوكك إذا كنت مصابة بالجنف وأنت حامل.

6. هل يؤثر الجنف الصدري على الحمل؟

في دراسة أجريت على 118 امرأة حامل مصابة بالجنف الصدري ، لم يلاحظ أي مشاكل قلبية تنفسية خطيرة. ومع ذلك ، أبلغ 17 ٪ منهن عن زيادة ضيق التنفس ، وهو أمر شائع أثناء الحمل ويمكن أن يكون نتيجة لأسباب أخرى مختلفة .

7. كيف يؤثر الجنف الصدري القطني على الحمل؟

يصيب الجنف الصدري القطني الجزء السفلي من الصدر والعمود الفقري القطني. يبدو العمود الفقري على شكل حرف C من الأمام أو عكسي C من الخلف. يمكن أن تسبب حالات الحمل المرتبطة بالجنف الصدري القطني مضاعفات في القلب والأوعية الدموية .

من المحتمل ألا يؤثر الجنف على فرصك في أن تصبح أمًا أو يؤدي إلى تفاقم المشاكل أثناء الحمل.

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