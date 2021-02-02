تحتار بعض السيدات الراغبات فى الحمل فى تشابه ،أعراض الدورة الشهرية مقابل أعراض الحمل ، تشبه اعراض الحمل في بعض الأحيان متلازمة ما قبل الدورة الشهرية لأنها عادة ما تكون غير محددة ، بشكل عام ، إحدى أكثر علامات الحمل وضوحًا هي غياب الدورة الشهرية. ومع ذلك ، يمكن لبعض طرق تحديد النسل أن تتسبب في توقف الدورة الشهرية تمامًا ، بالإضافة إلى ذلك ، يعاني بعض الحوامل من نزيف الانغراس ، وهو نزيف قد يكون مشابهًا لنزيف الدورة الشهرية الخفيف جدًا.





لاحظ المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية (NICHD) أن 25٪ من الحوامل يعانين من نزيف الانغراس. يمكن أن تحدث بعد حوالي 6-12 يومًا من الحمل في دراسة نشرت في مجلة التمريض السريري ، كانت الأعراض الثلاثة الأولى للحمل في الثلث الأول من الحمل والتي ذكرت النساء الحوامل الأصحاء في تركيا هي:





الغثيان أو القيء: يمكن أن يبدأ هذا من 2 إلى 8 أسابيع بعد الحمل.

التعب: قد تلاحظ الحوامل هذا الأسبوع بعد الحمل.

ألم أو إيلام الثدي: يمكن أن يبدأ هذا في وقت مبكر من أسبوع إلى أسبوعين بعد الحمل.

تشمل الأعراض المبكرة الأخرى للحمل ما يلي:





الصداع

تقلب المزاج

كثرة التبول

الرغبة الشديدة في تناول الطعام والنفور

ينصح الأطباء الأشخاص النشطين جنسيًا بتتبع الدورة الشهرية والأعراض. يمكن أن تساعد هذه المعلومات الأشخاص في تقييم ما إذا كانت أعراضهم ناتجة عن متلازمة ما قبل الدورة الشهرية أو الحمل ، للتحقق من الحمل ، يمكن للناس شراء اختبارات حمل البول في المنزل من الصيدلية ، من المهم اتباع التعليمات الخاصة باختبار الحمل المحدد حيث يمكن للبعض اكتشاف الحمل في وقت أبكر من الآخرين.





أفضل وقت للتحقق من الحمل هو في يوم الدورة الشهرية الفائتة أو بعد حوالي 19 يومًا من الحمل المشتبه به / وفقًا لمنظمة الأبوة المخططة ، فإن اختبارات الحمل المنزلية دقيقة بنسبة 97.4٪ عندما يستخدمها أخصائي الرعاية الصحية. عندما يقوم شخص ما بإجراء اختبار الحمل المنزلي بنفسه ، يمكن أن ينخفض ​​معدل الدقة إلى 75٪.





أعراض ما قبل الدورة الشهرية مقابل أعراض الحمل





الاضطراب المزعج السابق للحيض (PMDD) هو شكل أكثر شدة من المتلازمة السابقة للحيض . ويمكن أن يسبب شديد القلق ، والاكتئاب ، والتهيج في 1-2 أسابيع قبل أن تبدأ فترة.





الأشخاص الذين يعانون من أعراض متلازمة ما قبل الحيض الشديدة التي تؤثر بشكل كبير على نوعية حياتهم وأدائهم اليومي قد يكون لديهم PMDD وقد يحتاجون إلى طلب العلاج





تهيج والغضب اللذين يمكن أن يؤثران على الآخرين التوتر القلق نوبات ذعر مشاعر اليأس أو الحزن تقلب المزاج إعياء عدم الاهتمام بالعلاقات أو الأنشطة الرغبة الشديدة في تناول الطعام الأكل بشراهة صعوبة النوم الشعور بالخروج عن السيطرة يمكن أن يشمل أيضًا نفس الأعراض الجسدية مثل متلازمة ما قبل الدورة الشهرية.

لتشخيص المتلازمة السابقة للحيض ، قد يحتاج الأطباء إلى استبعاد الأسباب المحتملة الأخرى للأعراض ، مثل:

اضطراب تعاطي المخدرات كآبة القلق فقر دم فقدان الشهية الشره المرضي بطانة الرحم فترات مؤلمة تسمى عسر الطمث قصور الغدة الدرقية استخدام وسائل منع الحمل عن طريق الفم انقطاع الطمث