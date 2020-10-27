أورام المخ خطر يهدد حياتك.. إليك أبرز أنواعه.. وأعراض غريبة للإصابة به أبرزها الصداع وتغيرات الحيض

- أنواع أورام المخ: حميدة وخبيثة .. وأولية وثانوية

-مشاكل الذاكرة والنوم والرؤية .. إليك أعراض أورام المخ

يعد السرطان من أخطر الأمراض التى تهدد الإنسان بصفة عامة ولكن بعضها يمكن ان يدمر مسار حياته ويؤثر على عمله أو حياته الطبيعية وأبرز هذه الأنواع هي أورام المخ لأنها تؤثر على العديد من وظائف الجسم المرتبطة التى تأخذ إشارات عملها من المخ.

وفي هذا التقرير نعرض اهم المعلومات التى يجب معرفتها عىن أورام المخ أبرزها الأنواع والأعراض.

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ووفقا لما جاء في موقع " Mayoclinic" أن أورام المخ عبارة عن تكتل أو نمو غير طبيعية في خلايا الدماغ، وتوجد أنواع مختلفة منه بعضها غير سرطانية "حميدة" ، وبعضها سرطانية "خبيثة".

قد تبدأ أورام الدماغ داخل الرأس وهنا يطلق عليها أورام المخ الأولية، ويمكن أن تبدأ الأورام في جزء أخر من الجسم وتنتقل للدماغ ويطلق عليها في هذه الحالة أورام المخ الثانوية أو النقيلية، ويمكن أن تختلف سرعة نمو ورم المخ حسب مكانته وتأثيره على وظيفة الجهاز العصبي، وتختلف علامات ورم الدماغ وأعراضه بدرجة كبيرة من نوع لآخر وتعتمد على حجم الورم ومعدل نموه وموقعه.

تتوقف خيارات علاج أورام المخ على نوع الورم الذي تعاني منه بالاضافة إلي حجمه ومكانه .

وإليكم أنواع أورام المخ بصورة شاملة :

- أورام دماغ الأطفال

- نجمي

- الصنوبر الأرومي

- أورام الغدة النخامية

- النقائل الدماغية

- سرطان الضفيرة المشيمية

- ورم قحفي بلعومي

- الأورام المضغية

- العصب السمعي

- الورم البطاني العصبي

- ورم أرومي دبقي

- دبقي

- ورم أرومي نخاعي

- الورم السحائي

- ورم الدبقيات قليلة التغصُّن

اما اعراضه فأوضح موقع "cancer.net" يمكن أن تكون أعراض أورام المخ عامة أو محددة وتحدث الأعراض العامة بسبب ضغط الورم على الدماغ أو النخاع الشوكي، وتحدث أعراض محددة عندما لا يعمل جزء معين من الدماغ بشكل جيد بسبب الورم بالنسبة للعديد من الأشخاص المصابين بورم في المخ ، تم تشخيصهم عندما ذهبوا إلى الطبيب بعد تعرضهم لمشكلة ، مثل الصداع أو تغييرات أخرى.

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تتضمن اعراض أورام المخ العامة مايلي:

الصداع: يكون شديدًا ويزداد سوءًا مع النشاط أو في الصباح الباكر

النوبات: يعاني الناس من أنواع مختلفة من النوبات ويمكن أن تساعد بعض الأدوية في الوقاية منها أو السيطرة عليها. النوبات الحركية ، وتسمى أيضًا التشنجات ، هي حركات لا إرادية مفاجئة لعضلات الشخص. يتم سرد الأنواع المختلفة من النوبات والشكل الذي تبدو عليه أدناه:

رمعي عضلي، وتشنجات عضلية مفردة أو متعددة ، نفضات ، تشنجات، وتونيك كلونيك (جراند مال)، وفقدان الوعي وتناغم الجسم ، يليه ارتعاش واسترخاء العضلات التي تسمى تقلصات، وفقدان السيطرة على وظائف الجسم ، مثل فقدان السيطرة على المثانة.

قد تكون فترة قصيرة مدتها 30 ثانية من عدم التنفس وقد يتحول لون جلد الشخص إلى ظل أزرق أو أرجواني أو رمادي أو أبيض أو أخضر، وبعد هذا النوع من النوبات ، قد يشعر الشخص بالنعاس ويصاب بالصداع والارتباك والضعف والخدر والتهاب العضلات.

حسي

تغير في الإحساس أو الرؤية أو الشم أو السمع دون فقدان الوعي

معقد جزئي

قد يسبب فقدان الوعي أو فقدان جزئي أو كلي للوعي

تغييرات في القدرة على المشي أو أداء الأنشطة اليومية

وجود حركات متكررة غير مقصودة ، مثل الوخز

الغثيان أو القيء

تغييرفي الشخصية

النعاس

مشاكل النوم

مشاكل في الذاكرة

الشعور بالإعياء

تتضمن الأعراض التي قد تكون خاصة بموقع الورم ما يلي:

وجود ضغط أو صداع بالقرب من الورم

توجد علاقة بين فقدان التوازن وصعوبة المهارات الحركية الدقيقة وبين ورم في المخيخ.

تغييرات مرتبطة بالحركة فقدان المبادرة ، والركود ، وضعف العضلات أو الشلل يرتبط بورم في الفص الجبهي من المخ.

الفقد الجزئي أو الكامل للرؤية بسبب ورم في الفص القذالي أو الفص الصدغي للدماغ.

تتطور الحالات في بعض االتغييرات في الكلام أو السمع أو الذاكرة أو الحالة العاطفية ، مثل العدوانية ومشكلات فهم الكلمات أو استرجاعها من ورم في الفص الأمامي والصدغي للمخ.

الإدراك المتغير للمس أو الضغط ، أو ضعف الذراع أو الساق على جانب واحد من الجسم ، أو الارتباك مع الجانبين الأيمن والأيسر من الجسم يدل على ورم في الفص الجبهي أو الجداري للمخ.

يمكن أن يكون سبب عدم القدرة على النظر إلى الأعلى هو ورم في الغدة الصنوبرية.

لدي النساء يحدث إفراز لبن الثدي ، وتغير فترات الحيض، والبالغلين المصابين بورم الغدة النخامية يظهر عليهم تغير في مظهر اليدين والقدمين .

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أعراض وجود ورم في جذع الدماغ تشمل وجود صعوبة البلع أو ضعف الوجه أو التنميل أو الرؤية المزدوجة من.

وجود تغيرات الرؤية مثل فقدان جزء من الرؤية أو الرؤية المزدوجة من ورم في الفص الصدغي أو الفص القذالي أو جذع الدماغ.