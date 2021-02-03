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حوادث

مصرع شاب صدمه قطار أثناء محاولته عبور مزلقان الجبانة بقنا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:44 م
صدى البلد
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يوسف رجب

لقى شاب مصرعه أمام عجلات قطار، أثناء محاولته العبور من مزلقان الجبانة بمدينة دشنا، شمال قنا.


تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة دشنا، يفيد مصرع عبد المعز حافظ طلب، مقيم بقرية أبومناع شرق،على مزلقان الجبانة.

تبين من التحريات الأولية، أن الشاب صدمه القطار الاسبانى رقم 211، أثناء محاولته عبور المزلقان.


من جانبه دفع مرفق اسعاف قنا، بسيارة لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزى.


تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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