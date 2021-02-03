التعليم تكشف عن وجود مدارس بلا مصاريف في مصر .. وتؤكد: ندعم طلابها ماديا مقابل هذا الشرط

أكدت الدكتورة ياسمين هلال مستشار وزير التربية والتعليم لشئون التعليم المجتمعي، أن المدارس المجتمعية في مصر يتم الاهتمام بها باعتبارها مراكز تنويرية، تخدم المجتمع.





وقالت مستشار وزير التربية والتعليم : إن طلاب مدارس التعليم المجتمعي لا يدفعون أي مصروفات حتى التخرج





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وأضافت هلال ، أن هناك مساعدات مشروطة يتم تقديمها لطلاب مدارس التعليم المجتمعي ، سواء مالية او معونات غذائية او تغذية مدرسة وكلها مربوطة بنسبة حضور الطالب ، لو الطالب حضر 80% فأكثر يكون من حقه الاستفادة من هذه المعونات

وأوضحت أن المعلمات في مدارس التعليم المجتمعي دورهن ميسرات لتيسير العملية التعليمية على الطلاب ، لمحاولة مساعدتهم على استكمال دراستهم دون تسرب من التعليم.

وأشارت إلى أنه يتم تدريب معلمات هذه المدارس ، على التعامل مع تعدد مستويات الطلاب الموجودين في الفصل ، مؤكدة أن الفصل يكون فيه معلمتين او ثلاثة ، يتعاملن مع الطلاب بإستخدام اسلوب التعلم النشط ، ويتم تقسيم الطلاب مجموعات لتنفيذ الانشطة



