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حوادث

تفاصيل تبادل إطلاق النيران بين عائلتين بقنا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:30 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى كشف ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن خبرًا تضمن تبادل إطلاق أعيرة نارية بقرية أبوحزام بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمديرية أمن قنا وانقطاع التيار الكهربائى عن القرية.

وتبين عدم صحة ما تم تناوله فى هذا الصدد وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود نزاع على قطعة أرض زراعية بين (عائلتين مقيمين بقريتى أبوحزام  والشعانية) وقيام بعض الأفراد من العائلتين بإطلاق أعيرة نارية فـى الهواء دون حدوث إصابات أو انقطاع للتيار الكهربائى بالقرية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف أفراد العائلتين بحملة أمنية مكبرة برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى لضبط مُرتكبى الواقعة والأسلحة المُستخدمة، أسفرت عن ضبط (ثلاثة أشخاص أحدهما سبق إتهامه فـى قضية سلاح بدون ترخيص ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام تبديد ) وضبط بحوزتهم ( 3 بنادق آلية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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