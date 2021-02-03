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رياضة

برعاية قرينة الرئيس.. «الشباب والرياضة»: تنفيذ النسخة الثانية من برنامج «ريحانة» لزيادة وعي الفتيات

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:45 م
السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي
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القسم الرياضي
أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تنفيذ النسخة الثانية من البرنامج القيادي لتمكين وزيادة وعي الفتيات بعنوان "ريحانة" تحت رعاية السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية.


وانطلقت فعاليات البرنامج في الأول من فبراير ولمدة ستة أيام بمشاركة 170 فتاة من 17 محافظة.


وشهد اليوم الأول من البرنامج لقاءً حواريًا بين الفتيات المشاركات، والدكتورة عزة الدري، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بوزارة الشباب والرياضة، وإيمان عثمان، مدير عام الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين، وعدد من مسئولي الإدارة؛ للحديث حول تطلعات الوزارة من تنفيذ البرنامج الهادف إلى صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، وإعلاء قيمة القيادة النسوية في بناء المجتمع، وتوعية الفتيات بكل حقوقهن.


وقامت الفتيات المشاركات بعدة تدريبات رياضية بملاعب وصالات أنشطة المركز الأوليمبي بالمعادي الذي يحتضن فعاليات البرنامج، وذلك بمشاركة عدد من المدربين المتخصصين.


وتلتقي المشاركات مع عدد من الأساتذة المتخصصين على مدار أيام البرنامج في ورش العمل واللقاءات الحوارية المفتوحة، لمناقشة أهمية ريادة الأعمال، والتعرف على جميع حقوقهن، وزيارة عدد من المؤسسات منها مستشفى بهية.


ومن المقرر أن تلتقي الفتيات المشاركات بعدد من الفنانات ونماذج المرأة الرائدة في مختلف المجالات.
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