المشدد 6 سنوات لعامل حاول إدخال مواد مخدرة لشقيقة المحبوس بقسم ديرب نجم

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن عبد السلام ،اليوم، حكمها بمعاقبة عامل زراعي بالسجن المشدد 6 سنوات لحيازته مواد مخدرة بقصد إدخالة إلى شقيقة المحبوس داخل حجز قسم ديرب نجم.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد تمكن معاون مباحث مركز شرطة ديرب نجم من ضبط "أحمد س "20 سنة عامل زراعي مقيم دائرة مركز ديرب نجم، متلبسا وبحوزتة 5 لفافات من مخدر الهيروين، وزنها 4 جرامات، وقطعة حشيش تزن 3.5 جرام، و24 قرصا لعقار الكلونازيبام المخدر، بقصد محاولة إدخالها لشقيقه المحبوس بحجز مركز الشرطة.

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تم التحفظ علي المتهم والمضبوطات وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسا علي ذمة القضية رقم 17300 لسنة 2020 جنايات مركز شرطة ديرب نجم والتى أصدرت حكمها المتقدم.